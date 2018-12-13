Невідомі напали на галерею "Дукат"
Засновник галереї Леонід Комський пов`язує напад з його громадською діяльністю, повідомляє "Громадське".
"Мне не було в галереї. Десь о 17:55 увірвалися чотири чоловіки, в балаклавах, заблокували охоронця, вилили каністру бензину на підлогу і передали мені привітання, тобто попередження", — сказав Комський у коментарі "Громадському".
Він зазначив, що пошкоджень значних у галереї немає, але це не перший випадок погроз.
У листопаді активісти звинуватили народного депутата від фракції "Воля народу" Олеся Довгого у спробі рейдерського захоплення приміщення у будівлі на Рейтарській вулиці 8-б в Києві. Комський вважає, що сьогоднішній напад є продовження конфлікту із Довгим. Комський також орендує приміщення на Рейтарській, він розповів, що наприкінці року його та інших активістів виселяють.
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