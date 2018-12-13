Невідомі напали на галерею "Дукат" в Києві. Чотири чоловіки в балаклавах близько 18-ї вечора 13 грудня увірвалися до приміщення галереї по вулиці Володириська,5 і вилили каністру бензину на підлогу.

Засновник галереї Леонід Комський пов`язує напад з його громадською діяльністю, повідомляє "Громадське".

"Мне не було в галереї. Десь о 17:55 увірвалися чотири чоловіки, в балаклавах, заблокували охоронця, вилили каністру бензину на підлогу і передали мені привітання, тобто попередження", — сказав Комський у коментарі "Громадському".

Він зазначив, що пошкоджень значних у галереї немає, але це не перший випадок погроз.

У листопаді активісти звинуватили народного депутата від фракції "Воля народу" Олеся Довгого у спробі рейдерського захоплення приміщення у будівлі на Рейтарській вулиці 8-б в Києві. Комський вважає, що сьогоднішній напад є продовження конфлікту із Довгим. Комський також орендує приміщення на Рейтарській, він розповів, що наприкінці року його та інших активістів виселяють.