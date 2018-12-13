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Невідомі напали на галерею "Дукат"

Засновник пов`язує напад з конфліктом щодо приміщення на Рейтарській
Невідомі напали на галерею "Дукат" в Києві. Чотири чоловіки в балаклавах близько 18-ї вечора 13 грудня увірвалися до приміщення галереї по вулиці Володириська,5 і вилили каністру бензину на підлогу.
Невідомі напали на галерею "Дукат" Фото: mvs.gov.ua

Засновник галереї Леонід Комський пов`язує напад з його громадською діяльністю, повідомляє "Громадське".

"Мне не було в галереї. Десь о 17:55 увірвалися чотири чоловіки, в балаклавах, заблокували охоронця, вилили каністру бензину на підлогу і передали мені привітання, тобто попередження", — сказав Комський у коментарі "Громадському".

Він зазначив, що пошкоджень значних у галереї немає, але це не перший випадок погроз.

У листопаді активісти звинуватили народного депутата від фракції "Воля народу" Олеся Довгого у спробі рейдерського захоплення приміщення у будівлі на Рейтарській вулиці 8-б в Києві. Комський вважає, що сьогоднішній напад є продовження конфлікту із Довгим. Комський також орендує приміщення на Рейтарській, він розповів, що наприкінці року його та інших активістів виселяють.

Нагадаємо, що за одинадцять місяців 2018 року до поліції надійшло 107,2 тисячі заяв та повідомлень про вчинення правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством. Для порівняння — у 2017 році таких повідомлень було 102,9 тисячі.
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13 12 2018 23:38
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