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Невідомі напали на костел у Відні: постраждало 5 ченців

Один із ченців відмовився виконувати накази – його сильно побито
Двоє невідомих вчинили напад на костел у віденському районі Флорідсдорф. За даними поліції постраждало 5 ченців.
Невідомі напали на костел у Відні: постраждало 5 ченців Фото: krone.tv

Напад стався всередині дня, коли церковна служба не проводилася, повідомляє oe24.at.

У поліції заявили, що напад не є терактом, адже метою злодіїв було пограбування. Один із злочинців напав на найстаршого ченця, інші священнослужителі спробували дати йому відсіч, але зловмисники зв'язали їх. Їх було знайдено через три години.

Попри те, що свідки заявляють, що чули звуки пострілів, у поліції кажуть, що злочинці лише погрожували вогнепальною зброєю, проте її не застосовували.

Один із ченців відмовився виконувати накази – його сильно побито. У ЗМІ була інформація про поранення ченців, проте згодом у поліції спростували це.

Наразі поліція Відня проводить перехват. Не виключено, що злочинці переховуються неподалік. Також відомо, що один із них говорив з іноземним акцентом.

Нагадаємо, що біля ресторану Figlmüller у центрі Відня сталася стрілянина. Внаслідок інциденту двоє людей отримали вогнепальні поранення, повідомила поліція.

 

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28 12 2018 08:50
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