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Невідомі обстріляли авто голови ради адвокатів Дніпропетровщини

Відкрито кримінальне провадження
Невідомі особи обстріляли автомобіль голови ради адвокатів Дніпропетровської області Тетяни Лещенко, поліція почала розслідування.
Невідомі обстріляли авто голови ради адвокатів Дніпропетровщини Фото: dp.npu.gov.ua

Правоохоронці встановили, що невідомі особи здійснили кілька пострілів з пневматичної зброї та пошкодили автомобіль, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області 25 січня.

"На даний час поліція відпрацьовує прилеглі будинки для встановлення можливих свідків події та особи стріляючого", - зазначили у відомстві.

Національна Асоціації Адвокатів України повідомляє, що напад здійснили 25 січня.

"Близько першої години ночі невідомі здійснили вистріли з травматичної зброї по вікнах автомобіля, в якому Лещенко під"їжджала до свого будинку. В результаті пошкоджено автомобіль, люди, які перебували в машині, не постраждали", - йдеться у повідомленні.

У НААУ відзначають, що напад здійснили напередодні конференції адвокатів Дніпропетровської області, яка відбувається 25 січня і має обрати делегатів на з"їзд адвокатів України.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 ККУ (Умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до 3-х років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, що в офіс кримських адвокатів Едема Семедляєва і Еміля Курбедінова увірвалися силовики окупаційної влади Криму в масках і так званий прокурор та вручили застереження.

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25 01 2019 17:57
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