Невідомі обстріляли авто голови ради адвокатів Дніпропетровщини

Невідомі особи обстріляли автомобіль голови ради адвокатів Дніпропетровської області Тетяни Лещенко, поліція почала розслідування.

Правоохоронці встановили, що невідомі особи здійснили кілька пострілів з пневматичної зброї та пошкодили автомобіль, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області 25 січня.

"На даний час поліція відпрацьовує прилеглі будинки для встановлення можливих свідків події та особи стріляючого", - зазначили у відомстві.

Національна Асоціації Адвокатів України повідомляє, що напад здійснили 25 січня.

"Близько першої години ночі невідомі здійснили вистріли з травматичної зброї по вікнах автомобіля, в якому Лещенко під"їжджала до свого будинку. В результаті пошкоджено автомобіль, люди, які перебували в машині, не постраждали", - йдеться у повідомленні.

У НААУ відзначають, що напад здійснили напередодні конференції адвокатів Дніпропетровської області, яка відбувається 25 січня і має обрати делегатів на з"їзд адвокатів України.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 ККУ (Умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до 3-х років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, що в офіс кримських адвокатів Едема Семедляєва і Еміля Курбедінова увірвалися силовики окупаційної влади Криму в масках і так званий прокурор та вручили застереження.