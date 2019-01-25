Невідомі обстріляли авто голови ради адвокатів Дніпропетровщини
Правоохоронці встановили, що невідомі особи здійснили кілька пострілів з пневматичної зброї та пошкодили автомобіль, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області 25 січня.
"На даний час поліція відпрацьовує прилеглі будинки для встановлення можливих свідків події та особи стріляючого", - зазначили у відомстві.
Національна Асоціації Адвокатів України повідомляє, що напад здійснили 25 січня.
"Близько першої години ночі невідомі здійснили вистріли з травматичної зброї по вікнах автомобіля, в якому Лещенко під"їжджала до свого будинку. В результаті пошкоджено автомобіль, люди, які перебували в машині, не постраждали", - йдеться у повідомленні.
У НААУ відзначають, що напад здійснили напередодні конференції адвокатів Дніпропетровської області, яка відбувається 25 січня і має обрати делегатів на з"їзд адвокатів України.
Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 ККУ (Умисне знищення або пошкодження майна).
Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до 3-х років, або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, що в офіс кримських адвокатів Едема Семедляєва і Еміля Курбедінова увірвалися силовики окупаційної влади Криму в масках і так званий прокурор та вручили застереження.
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