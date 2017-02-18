Невідомі обстріляли автобус на трасі Одеса-Київ
У результаті інциденту 45-річного чоловіка з кульовим пораненням доставили в хірургічне відділення Любашівської районної лікарні.
"Вказані тілесні ушкодження чоловік отримав під час поїздки в автобусі сполученням Одеса-Київ. Коли транспортний засіб рухався в напрямку. Києва, на 304 км траси "Одеса-Київ" (в Любашівському районі) невідомий вистрілив по ньому з невстановленої зброї. Куля пробила бокове праве скло автобуса і потрапила в стегно пасажира, що сидів біля вікна", - повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Одеській області.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Зараз поліцією встановлюються обставини події. Відповідальність, передбачена за вказане правопорушення, - від трьох до семи років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що в Харкові в житловому масиві Олексіївка сталася перестрілка між ветеранами батальйону "Донбас" і членами "Східного корпусу". За однією з версій - нібито через суперечки про блокаду, за іншою - через комерційний конфлікт.
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