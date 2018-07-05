Невідомі розгромили офіс "Трудової Харківщини"

Під час нападу в офісі нікого не було

Невідомі розгромили офіс громадської організації "Трудова Харківщина" в Палаці праці.

"Близько 15:15 група молодих хлопців і дівчат (людей 20) зламала двері в наш офіс, виламали їх, усе зруйнували, порвали, облили чимось, за запахом схожим на вайт-спірит, мабуть, хотіли підпалити, але щось або хтось їм завадив", - розповів голова організації Павло Тищенко агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, під час нападу в офісі нікого не було, але нападників бачили люди із сусідніх офісів, а також два члени "Трудової Харківщини".

На місці події працює поліція.

Нагадаємо, що міжнародна правозахисна організація, яка займається підтримкою та дослідженням стану демократії, політичних свобод і дотримання основних прав людини, Freedom House відзначає, що у 2018 році в Україні вперше з часу революції 2014 року, спостерігається спад показників демократичних процесів.