Невідомі розіслали українським ЗМІ фейкове повідомлення про смерть Януковича
Листи приходили з адреси unian.com.ua@gmail.com. При цьому, в підписі було вказано фактичну адресу редакції інформагентства і невідомий номер телефону.
""УНІАН" не має жодного стосунку до розсилання цього повідомлення. Електронна адреса unian.com.ua@gmail.com ніяк не пов'язана з УНІАН і не управляється редакцією чи іншими підрозділами компанії, а наше інформаційне агентство для розсилок використовує тільки електронні адреси з належного нам домену unian.net. На жаль, ми не можемо підтвердити викладену в листі новину, що не залишила нікого байдужим. Просимо колег бути пильними: можливо, успішне проведення Об'єднавчого собору православних церков не дає спокою нездоровим людям з-поза поребрика, а може, комусь некомфортно через наші новини про корупціонерів в Україні", - повідомляє "УНІАН", від імені якого розсилали повідомлення.
Нагадаємо, що раніше екс-президента України Віктора Януковича було госпіталізовано до НДІ Швидкої допомоги ім.Скліфосовського.
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