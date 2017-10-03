Невідомі розстріляли кафе в Швейцарії: двоє загиблих, один важко поранений

У Швейцарії досить рідко стаються злочини із застосуванням вогнепальної зброї, хоча країна має один з найвищих показників володіння вогнепальною зброєю в світі

Двоє чоловіків були застрелені і один серйозно поранений в четвер ввечері в одному із кафе швейцарського міста Базель.

"Два чоловіки прийшли в "Cafe 56" близько 8:15 вечора за місцевим часом і зробили кілька пострілів пострілів. Загинули два клієнта. Ще один знаходиться в критичному стані", - повідомила поліція, інформує AFP.

Нападники втекли після скоєння злочину і попрямували в бік залізничної станції після нападу. Мотиви злочину поки невідомі. Дороги поруч з кафе була перекриті.

У Швейцарії досить рідко стаються злочини із застосуванням вогнепальної зброї, хоча країна має один з найвищих показників володіння вогнепальною зброєю в світі.

Громадяни мають право зберігати свою армійську зброю вдома, навіть не після періоду проходження обов'язкової військової служби.

Нагадаємо, на вулиці Антоновича у Києві невідомі розстріляли автомобіль Mercedes-Benz CLS, в якому їхав місцевий бізнесмен з двома дітьми. Чоловік загинув на місці.