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Невідомі стріляли у відвідувачів кафе в Києві

Є поранені
Стрілянина сталася в одному з кафе у Деснянському районі Києва. Двоє осіб поранені. Нападники втекли на автомобілі з донецькими номерами.
Невідомі стріляли у відвідувачів кафе в Києві Фото: tsn.ua

До поліції інформація про інцидент надійшла надвечір 18 лютого, повідомляє УНІАН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За інформацією поліції, на Лісовому масиві у кафе сталася словесна перепалка між двома групами відвідувачів, після чого одні з учасників конфлікту застосували вогнепальну зброю, поранивши двох осіб, яких було госпіталізовано.

Поліцейські не змогли опитати постраждалих через їхній стан, а ті, хто стріляв, розшукуються.

У поліції зауважили, що вирішується питання про кваліфікацію злочину за відповідною статтею Кримінального кодексу. Водночас, як повідомили свідки інциденту, люди, які стріляли, втекли з місця події на автомобілі з донецькими номерами.

Нагадаємо, на 304 кілометрі траси Одеса-Київ невідомі обстріляли автобус, в результаті події постраждав чоловік.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що у Києві 18-22 лютого буде підвищено рівень терористичної загрози.

 

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18 02 2017 22:13
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