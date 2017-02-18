Невідомі стріляли у відвідувачів кафе в Києві
До поліції інформація про інцидент надійшла надвечір 18 лютого, повідомляє УНІАН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
За інформацією поліції, на Лісовому масиві у кафе сталася словесна перепалка між двома групами відвідувачів, після чого одні з учасників конфлікту застосували вогнепальну зброю, поранивши двох осіб, яких було госпіталізовано.
Поліцейські не змогли опитати постраждалих через їхній стан, а ті, хто стріляв, розшукуються.
У поліції зауважили, що вирішується питання про кваліфікацію злочину за відповідною статтею Кримінального кодексу. Водночас, як повідомили свідки інциденту, люди, які стріляли, втекли з місця події на автомобілі з донецькими номерами.
Нагадаємо, на 304 кілометрі траси Одеса-Київ невідомі обстріляли автобус, в результаті події постраждав чоловік.
Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що у Києві 18-22 лютого буде підвищено рівень терористичної загрози.
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