Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Невідомі в Івано-Франківську прив’язали собаку до автомобіля і "вигулювали" на ходу, - ВІДЕО

Про жорстоке "вигулювання" собаки повідомлена патрульна поліція
У Івано-Франківську невідомі прив'язали до автомобіля собаку і "вигулювали" її на ходу.
Невідомі в Івано-Франківську прив’язали собаку до автомобіля і "вигулювали" на ходу, - ВІДЕО Фото: скріншот

Про це стало відомо завдяки спільноті AutoLife IF. Очевидці повідомили про жорстоке поводження з твариною і виклали відповідне відео.

"Їхав по вул. Бандери, з вул. Міхновського виїхала "Тойота Корола" днз АТ 4500 ВТ(або ВІ) з пасажирського вікна поводок і прив’язана собака біжить, спотикаючись біля авто, суне це чудо в лівій полосі і потім повернула на вул. Височана", – повідомив очевидець, що записав відео.

Про жорстоке "вигулювання" собаки повідомлена патрульна поліція. Патрульні обіцяють з’ясувати ситуацію.

Нагадаємо, що неподалік від Умані, на трасі Гереженівка-Умань, хасиди-шкуродери тягли по дорозі живого коня. Інцидент, 13 квітня, очевидці зняли на відео і виклали в соцмережу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 09 2017 16:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.