Невідомі в Івано-Франківську прив’язали собаку до автомобіля і "вигулювали" на ходу, - ВІДЕО
Про це стало відомо завдяки спільноті AutoLife IF. Очевидці повідомили про жорстоке поводження з твариною і виклали відповідне відео.
"Їхав по вул. Бандери, з вул. Міхновського виїхала "Тойота Корола" днз АТ 4500 ВТ(або ВІ) з пасажирського вікна поводок і прив’язана собака біжить, спотикаючись біля авто, суне це чудо в лівій полосі і потім повернула на вул. Височана", – повідомив очевидець, що записав відео.
Про жорстоке "вигулювання" собаки повідомлена патрульна поліція. Патрульні обіцяють з’ясувати ситуацію.
Нагадаємо, що неподалік від Умані, на трасі Гереженівка-Умань, хасиди-шкуродери тягли по дорозі живого коня. Інцидент, 13 квітня, очевидці зняли на відео і виклали в соцмережу.
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