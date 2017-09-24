Невідомі у Лондоні розпорошують "шкідливу речовину": є потерпілі
Близько 20.00 за місцевим часом (22.00 за Києвом) поліцейські прибули на територію поблизу торгового центру. На місці вони затримали чоловіка за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, повідомляє сайт поліції.
Згідно з попередньою інформацією, подібні "атаки" могли проводитися в декількох місцях британської столиці.
На місце прибули машини швидкої допомоги і пожежники. Вважається, що напади не пов'язані з тероризмом.
Як повідомляє BBC, поліція отримала дані про групу чоловіків, які розпорошують речовина на інших людей. Представник правоохоронців додала, що в цей час територія торгового центру перекрита.
Нагадаємо, що 15 вересня в метро Лондона на станції Парсонс Грін спрацював саморобний вибуховий пристрій. Поліція назвала інцидент в метро терактом . Згідно з оновленими даними, число постраждалих в результаті теракту збільшилася до 29 осіб.
Першим поліція затримала 18-річного підозрюваного у приморському місті Дувр. Там він, імовірно, хотів придбати квиток до французького Кале.
Згодом, британські ЗМІ оприлюднили фото одного з підозрюваних у вибуху в лондонському метрополітені – 21-річного чоловіка, ідентифікованого як Яя Фаррух (Yahyah Farroukh), він виявився біженцем з Сирії.
Обох біженців підозрюють у причетності до п’ятничного теракту на станції лондонського метро Parsons Green. Унаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою постраждали 29 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа