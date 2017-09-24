Невідомі у Лондоні розпорошують "шкідливу речовину": є потерпілі

Вважається, що напади не пов'язані з тероризмом

В районі Стратфорд на північному сході Лондона шестеро людей постраждали в результаті розпилення "шкідливої речовини"

Близько 20.00 за місцевим часом (22.00 за Києвом) поліцейські прибули на територію поблизу торгового центру. На місці вони затримали чоловіка за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, повідомляє сайт поліції.

Згідно з попередньою інформацією, подібні "атаки" могли проводитися в декількох місцях британської столиці.

На місце прибули машини швидкої допомоги і пожежники. Вважається, що напади не пов'язані з тероризмом.

Як повідомляє BBC, поліція отримала дані про групу чоловіків, які розпорошують речовина на інших людей. Представник правоохоронців додала, що в цей час територія торгового центру перекрита.

Нагадаємо, що 15 вересня в метро Лондона на станції Парсонс Грін спрацював саморобний вибуховий пристрій. Поліція назвала інцидент в метро терактом . Згідно з оновленими даними, число постраждалих в результаті теракту збільшилася до 29 осіб.