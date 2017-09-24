Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Невідомі у Лондоні розпорошують "шкідливу речовину": є потерпілі

Вважається, що напади не пов'язані з тероризмом
В районі Стратфорд на північному сході Лондона шестеро людей постраждали в результаті розпилення "шкідливої речовини"
Невідомі у Лондоні розпорошують "шкідливу речовину": є потерпілі Фото: dw.com

Близько 20.00 за місцевим часом (22.00 за Києвом) поліцейські прибули на територію поблизу торгового центру. На місці вони затримали чоловіка за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, повідомляє сайт поліції.

Згідно з попередньою інформацією, подібні "атаки" могли проводитися в декількох місцях британської столиці.

На місце прибули машини швидкої допомоги і пожежники. Вважається, що напади не пов'язані з тероризмом.

Як повідомляє BBC, поліція отримала дані про групу чоловіків, які розпорошують речовина на інших людей. Представник правоохоронців додала, що в цей час територія торгового центру перекрита.

Нагадаємо, що 15 вересня в метро Лондона на станції Парсонс Грін спрацював саморобний вибуховий пристрій. Поліція назвала інцидент в метро терактом . Згідно з оновленими даними, число постраждалих в результаті теракту збільшилася до 29 осіб.

Першим поліція затримала 18-річного підозрюваного у приморському місті Дувр. Там він, імовірно, хотів придбати квиток до французького Кале.

Згодом, британські ЗМІ оприлюднили фото одного з підозрюваних у вибуху в лондонському метрополітені – 21-річного чоловіка, ідентифікованого як Яя Фаррух (Yahyah Farroukh), він виявився біженцем з Сирії.

Обох біженців підозрюють у причетності до п’ятничного теракту на станції лондонського метро Parsons Green. Унаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою постраждали 29 осіб.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 09 2017 11:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Головний лікар з бойовим досвідом про реформування сільської медицини

Головний лікар з бойовим досвідом про реформування сільської медицини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.