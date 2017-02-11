Невідомі в масках обстріляли вантажівку на трасі Київ – Чернігів
Подія сталася у Козелецькому районі. За словами постраждалих, вони поверталися з вантажем господарських товарів до Чернігова, повідомляє поліція Чернігівщини у Facebook.
Близько 22:00, коли автомобіль в’їхав на територію Чернігівської області, пробилося колесо, тому водій зупинився для ремонту.
"У цей час поруч з аварійною вантажівкою загальмував попутній легковик. Звідти вибігли четверо молодиків у масках та з пістолетом. Вони зробили кілька пострілів по кабіні транспортного засобу потерпілих, попередньо з травматичної зброї", - йдеться в повідомленні.
Після цього нападники змусили подорожніх вийти з машини, забрали у них портативний сейф з грошима, усі мобільні телефони і зникли на своєму авто.
Після отримання повідомлення про розбійний напад поліція ввела в дію план "Перехоплення". На місці події працювала слідчо-оперативна група. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ у Херсонській області невідомі в масках скоїли розбійний напад на пасажирів мікроавтобуса.
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