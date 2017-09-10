Невідомі пограбували пасажирський автобус на трасі в Херсонській області, - ОНОВЛЕНО
На 319-му км автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ у мікроавтобуса Mercedes Sprinter спустили колеса і водій зупинився, щоб їх змінити.
"У цей час до мікроавтобуса підійшли кілька людей у масках. Вони заволоділи особистими речами у 10 пасажирів і зникли в невідомому напрямку", - повідомляють на сайті поліції.
Поліція порушила кримінальну справу за статтею "грабіж".
Як повідомляє місцевий сайт "Таврійські вісті", у мікроавтобуса були пробиті два передні колеса. Через це він був змушений зупинитися і в цей самий час на нього було скоєно напад. Грабіжники відібрали в постраждалих близько 200 тис. гривень.
Нападники були на двох позашляховиках з вкраденими номерами.
Як повідомляють на сайті прокуратури області, в Одесі "гарячим" слідом виявили 9 осіб, які ділили гроші й інше майно, викрадене під час розбійного нападу.
Фото: kherson.gp.gov.ua
На цей момент перевіряють причетність зазначених осіб до скоєння інших аналогічних злочинів. Після проведення необхідних слідчих дій буде вирішено питання про затримання підозрюваних згідно зі ст. 208 КПК України і повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України (розбій).
Нагадаємо, що у Рівному зловмисники пограбували Volkswagen Т4, який знаходився на вулиці Макарова, витягнувши з розбитого вікна сумку з 800 тисячами гривень і $6 тис.
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