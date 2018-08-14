Невідомі в масках спалили десятки автівок у містах Швеції
У Гетеборзі про першу пожежу поліцію і пожежників повідомили після 21.00. Після цього стали надходити повідомлення про пожежі у містах Троллхеттен, Лисекіл і Фалкенборг за 100 км від Гетеборга, повідомляє The Local.
"Ми були у близько 20 місцях у Гетеборзі. В основному палили транспортні засоби – автомобілі, вантажівки, фургони, але часом палили і сміттєві баки", - повідомили в надзвичайній службі Гетеборга.
За даними ЗМІ, підпалом авто у Гетеборзі займалися групи до 10 молодих людей у масках. Загалом у місті спалили до 50 автомобілів, ще 35 були пошкодженні.
У місті Троллхеттен підпалами займалися до 40 осіб. За ніч було знищено шість автомобілів.
Про підпали невеликої кількості машин повідомили також в Мальме, Хелсінборзі, Стокгольмі, Упсалі та інших містах.
Поліція Західної Швеції вважає, що всі атаки були скоординовані в соціальних мережах. Однак розслідування ще продовжується і правоохоронці не хочуть зайвих спекуляцій.
Нагадаємо, що в новорічну ніч у Франції згоріла одна тисяча тридцять одна машина, частина з них були підпалені хуліганами безпосередньо, частина загорілися через те, що вогонь поширився з сусідніх транспортних засобів.
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