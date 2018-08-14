Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Невідомі в масках спалили десятки автівок у містах Швеції

Поліція Західної Швеції вважає, що всі атаки були скоординовані в соціальних мережах
Невідомі молодики в масках спалили десятки автомобілів у містах Швеції.
Невідомі в масках спалили десятки автівок у містах Швеції Фото: gazeta.ua

У Гетеборзі про першу пожежу поліцію і пожежників повідомили після 21.00. Після цього стали надходити повідомлення про пожежі у містах Троллхеттен, Лисекіл і Фалкенборг за 100 км від Гетеборга, повідомляє The Local.

"Ми були у близько 20 місцях у Гетеборзі. В основному палили транспортні засоби – автомобілі, вантажівки, фургони, але часом палили і сміттєві баки", - повідомили в надзвичайній службі Гетеборга.

За даними ЗМІ, підпалом авто у Гетеборзі займалися групи до 10 молодих людей у масках. Загалом у місті спалили до 50 автомобілів, ще 35 були пошкодженні.

У місті Троллхеттен підпалами займалися до 40 осіб. За ніч було знищено шість автомобілів.

Про підпали невеликої кількості машин повідомили також в Мальме, Хелсінборзі, Стокгольмі, Упсалі та інших містах.

Поліція Західної Швеції вважає, що всі атаки були скоординовані в соціальних мережах. Однак розслідування ще продовжується і правоохоронці не хочуть зайвих спекуляцій.

Нагадаємо, що в новорічну ніч у Франції згоріла одна тисяча тридцять одна машина, частина з них були підпалені хуліганами безпосередньо, частина загорілися через те, що вогонь поширився з сусідніх транспортних засобів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 08 2018 09:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.