Невідомі в масках спалили десятки автівок у містах Швеції

Поліція Західної Швеції вважає, що всі атаки були скоординовані в соціальних мережах

Невідомі молодики в масках спалили десятки автомобілів у містах Швеції.

У Гетеборзі про першу пожежу поліцію і пожежників повідомили після 21.00. Після цього стали надходити повідомлення про пожежі у містах Троллхеттен, Лисекіл і Фалкенборг за 100 км від Гетеборга, повідомляє The Local.

"Ми були у близько 20 місцях у Гетеборзі. В основному палили транспортні засоби – автомобілі, вантажівки, фургони, але часом палили і сміттєві баки", - повідомили в надзвичайній службі Гетеборга.

За даними ЗМІ, підпалом авто у Гетеборзі займалися групи до 10 молодих людей у масках. Загалом у місті спалили до 50 автомобілів, ще 35 були пошкодженні.

У місті Троллхеттен підпалами займалися до 40 осіб. За ніч було знищено шість автомобілів.

Про підпали невеликої кількості машин повідомили також в Мальме, Хелсінборзі, Стокгольмі, Упсалі та інших містах.

Поліція Західної Швеції вважає, що всі атаки були скоординовані в соціальних мережах. Однак розслідування ще продовжується і правоохоронці не хочуть зайвих спекуляцій.

Нагадаємо, що в новорічну ніч у Франції згоріла одна тисяча тридцять одна машина, частина з них були підпалені хуліганами безпосередньо, частина загорілися через те, що вогонь поширився з сусідніх транспортних засобів.