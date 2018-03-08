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Невідомі напали на прес-центр "Українських Новин"

У виданні розцінюють такі дії як хуліганство і вандалізм
Невідомі вандали в п'ятницю напали на прес-центр видання "Українських Новин".
Невідомі напали на прес-центр "Українських Новин" Фото: ukranews.com

"Вони намагалися зірвати прес-конференцію ювелірного будинку "ZARINA". Близько 20 невідомих, в основному молодих людей, зайшли в прес-центр незабаром після початку заходу", - пишуть "Українські новини".

"Їх координатори почали ображати спікерів на прес-конференції і гучними криками заважати її проведенню. У цей час ті, що зайшли, заклеїли прес-центр листівками, а також закидали спікерів, а разом з ними і адміністратора прес-центру курячими яйцями", - зазначає видання.


Фото: ukranews.com

"Після втручання керівництва агентства нападники залишили прес-центр. Перед відходом вони штовхнули одну зі спікерів заходу, в результаті чого вона впала на підлогу і травмувала руку. Співробітники агентства викликали поліцію, але прибула на місце події вже після відходу вандалів", - йдеться у повідомленні.

"Українські Новини" розцінюють такі дії як хуліганство і вандалізм і вимагають від поліції виявити і покарати нападників", - підсумували у виданні.

Нагадаємо, що відповідно до моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводять спільно з партнерськими організаціями, за 7 місяців 2018 року трапилось 53 інциденти із застосуванням сили до журналістів.

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03 08 2018 16:38
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