Невідомі залили фарбою пам'ятник болгарським ополченцям в Одеській області
Повідомляється, що факт вандалізму виявили вранці депутати міської ради і відразу викликали співробітників поліції, які склали протокол, інформує Трасса Е-95.
"З двох сторін, які виходять до парку, вандали не тільки вимазали пам'ятник жовтою олійною фарбою, але і на одній зі стін написали блакитною фарбою з балона "чемодан вокзал Софія". Комунальне підприємство міської ради, депутати та активісти мають намір найближчим часом очистити пам'ятник від рук вандалів, адже 3 березня тут планується провести святкові заходи до Дня визволення Болгарії від османських завойовників", - йдеться в повідомленні.
У МЗС України осквернення пам'ятника болгарським ополченцям в Одеській області назвали провокацією.
"Вважаємо такі дії свідомою провокацією, спрямованою на створення напруги і розхитування дружніх українсько-болгарських відносин. Правоохоронні органи України проведуть розслідування з метою притягнення винних до відповідальності", - заявила спікер МЗС Мар'яна Беца.
Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.
В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків