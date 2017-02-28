Невідомі залили фарбою пам'ятник болгарським ополченцям в Одеській області

Невідомі в ніч на вівторок, 28 лютого, вимазали олійною фарбою пам'ятник болгарським ополченцям у Болграді Одеської області.

Повідомляється, що факт вандалізму виявили вранці депутати міської ради і відразу викликали співробітників поліції, які склали протокол, інформує Трасса Е-95.

"З двох сторін, які виходять до парку, вандали не тільки вимазали пам'ятник жовтою олійною фарбою, але і на одній зі стін написали блакитною фарбою з балона "чемодан вокзал Софія". Комунальне підприємство міської ради, депутати та активісти мають намір найближчим часом очистити пам'ятник від рук вандалів, адже 3 березня тут планується провести святкові заходи до Дня визволення Болгарії від османських завойовників", - йдеться в повідомленні.

У МЗС України осквернення пам'ятника болгарським ополченцям в Одеській області назвали провокацією.

"Вважаємо такі дії свідомою провокацією, спрямованою на створення напруги і розхитування дружніх українсько-болгарських відносин. Правоохоронні органи України проведуть розслідування з метою притягнення винних до відповідальності", - заявила спікер МЗС Мар'яна Беца.

Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.

В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.