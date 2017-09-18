CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрокуратура Швейцарії з'ясовує, чому невідомі скинули десятки тисяч євро в каналізацію у відділенні фінансового холдингу UBS Group AG в Женеві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Невідомі засмітили каналізацію в Швейцарії купюрами по 500 євро
Прокуратура розслідує цей інцидент
Фото: DW
Декілька місяців тому туалет у сховищі одного з міських банків був забитий купюрами по 500 євро. Через кілька днів туалети трьох сусідніх бістро також були забиті грошима, повідомляє Bloomberg.
За даними газети, банкноти лежали в туалеті і в раковині. Вони були порізані ножицями на шматочки. Про ці знахідки повідомили в поліцію.
За словами представника женевської прокуратури, знищення банкнот не вважається злочином в Швейцарії, але за цією "історією має хтось стояти".
В UBS Group AG відмовилися коментувати цей інцидент.
Нагадаємо, що в німецькому місті Бад-Тельц 13-річний школяр роздав своїм одноліткам близько 10 тисяч євро.
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18 09 2017 20:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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