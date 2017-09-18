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Невідомі засмітили каналізацію в Швейцарії купюрами по 500 євро

Прокуратура розслідує цей інцидент
Прокуратура Швейцарії з'ясовує, чому невідомі скинули десятки тисяч євро в каналізацію у відділенні фінансового холдингу UBS Group AG в Женеві.
Невідомі засмітили каналізацію в Швейцарії купюрами по 500 євро Фото: DW

Декілька місяців тому туалет у сховищі одного з міських банків був забитий купюрами по 500 євро. Через кілька днів туалети трьох сусідніх бістро також були забиті грошима, повідомляє Bloomberg.

За даними газети, банкноти лежали в туалеті і в раковині. Вони були порізані ножицями на шматочки. Про ці знахідки повідомили в поліцію.

За словами представника женевської прокуратури, знищення банкнот не вважається злочином в Швейцарії, але за цією "історією має хтось стояти".

В UBS Group AG відмовилися коментувати цей інцидент.

Нагадаємо, що в німецькому місті Бад-Тельц 13-річний школяр роздав своїм одноліткам близько 10 тисяч євро.

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18 09 2017 20:16
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