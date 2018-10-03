Невідомий кинув гранату в житловий будинок у Рівному

У будинку живе родина з малолітньою дитиною

Сьогодні, 10 березня, близько першої години на вулиці Зарічна у Рівному пролунав вибух.

Під час вибуху ніхто не постраждав, повідомляють у відділі комунікації поліції Рівненської області.

Слідчо-оперативна група встановила, що вибухом пошкоджено, паркан, фасад та вікно будинку, де проживає 38-річний власник з дружиною та малолітньою дитиною.

Поліцейські вибухотехнічного відділу ГУНП попередньо встановили, що на місці події ймовірно стався вибух гранати "РГД-5". Металеві уламки поліцейські вилучили та направили на експертизу.

"За фактом хуліганства із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України", – зазначив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк.

Зловмисникам за скоєне загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, в ніч на 10 березня в Києві та Рівному 5 поліцейських отримали травми під час несення служби.

На Броварському проспекті в Києві біля станції метро "Лісова" вибухнули гранати. Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що вибух, внаслідок якого постраждала одна людина, здійснив колишній беркутівець.