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Невідомий на Рівненщині намагався перевезти в Білорусь 22 мішки із салом на возі з конем

Чоловік втік у ліс
У вівторок вночі на кордоні в Дубровицькому районі Рівненської області прикордонники виявили порушника, який намагався перевезти в Білорусь 22 мішки із салом на возі з конем.
Невідомий на Рівненщині намагався перевезти в Білорусь 22 мішки із салом на возі з конем Фото: dpsu.gov.ua

Помітивши прикордонників, чоловік кинув коня з возом і втік до лісу, повідомляє сайт Держприкордонслужби.

У цей час інший прикордонний патруль зупинив мікроавтобус, який на великій швидкості рухався від кордону. Вимогу правоохоронців зупинитися водій автомобіля проігнорував, але згодом мікроавтобус був заблокований службовим автомобілем.

Водія і пасажира мікроавтобуса затримано. Вони виявилися жителями прикордонного села Жадень. Прикордонники припускають, що саме вони і везли сало.

"Контрабандист, який утік з місця події, розшукується. Проти водія та пасажира автомобіля складено адмінпротоколи про притягнення їх до відповідальності", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, що на українсько-угорському кордоні сталася стрілянина під час затримання контрабандистів тютюнових виробів.

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19 07 2017 14:40
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