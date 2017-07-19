Невідомий на Рівненщині намагався перевезти в Білорусь 22 мішки із салом на возі з конем
Помітивши прикордонників, чоловік кинув коня з возом і втік до лісу, повідомляє сайт Держприкордонслужби.
У цей час інший прикордонний патруль зупинив мікроавтобус, який на великій швидкості рухався від кордону. Вимогу правоохоронців зупинитися водій автомобіля проігнорував, але згодом мікроавтобус був заблокований службовим автомобілем.
Водія і пасажира мікроавтобуса затримано. Вони виявилися жителями прикордонного села Жадень. Прикордонники припускають, що саме вони і везли сало.
"Контрабандист, який утік з місця події, розшукується. Проти водія та пасажира автомобіля складено адмінпротоколи про притягнення їх до відповідальності", - повідомили прикордонники.
Нагадаємо, що на українсько-угорському кордоні сталася стрілянина під час затримання контрабандистів тютюнових виробів.
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