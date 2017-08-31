Невідомий у Каліфорнії стріляв у поліцейських: є загиблий і поранені
В результаті був убитий один співробітник правоохоронних органів, ще двоє отримали поранення, повідомляє CBS Sacramento.
Інцидент стався в одному з готелів міста. Поліцейські займалися пошуком викраденої машини. Зниклий автомобіль був знайдений на стоянці готелю. Дві жінки, які перебували в ньому, спробували сховатися від патрульних, однак їх вдалося затримати.
Коли поліцейські спробували проникнути в сам готель, підозрюваний, який перебував в одному з номерів, відкрив по ним вогонь з "потужної гвинтівки", після чого вибіг на балкон і почав стріляти по співробітникам поліції, які оточили будівлю.
Після перестрілки, в результаті якої чоловік був поранений, поліції вдалося його затримати. Правоохоронці припускають, що в готелі можуть перебувати ще декілька підозрюваних у причетності до злочину.
Нагадаємо, в центрі Брюсселя поліція стріляла у чоловіка після того, як він з ножем напав на двох військових. Внаслідок нападу двоє поліцейських дістали легких поранень.
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