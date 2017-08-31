Невідомий у Каліфорнії стріляв у поліцейських: є загиблий і поранені

У США в місті Сакраменто невідомий, озброєний автоматичною зброєю, обстріляв поліцейських.

В результаті був убитий один співробітник правоохоронних органів, ще двоє отримали поранення, повідомляє CBS Sacramento.

Інцидент стався в одному з готелів міста. Поліцейські займалися пошуком викраденої машини. Зниклий автомобіль був знайдений на стоянці готелю. Дві жінки, які перебували в ньому, спробували сховатися від патрульних, однак їх вдалося затримати.

Коли поліцейські спробували проникнути в сам готель, підозрюваний, який перебував в одному з номерів, відкрив по ним вогонь з "потужної гвинтівки", після чого вибіг на балкон і почав стріляти по співробітникам поліції, які оточили будівлю.

Після перестрілки, в результаті якої чоловік був поранений, поліції вдалося його затримати. Правоохоронці припускають, що в готелі можуть перебувати ще декілька підозрюваних у причетності до злочину.