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Невідомий у Каліфорнії стріляв у поліцейських: є загиблий і поранені

Зловмисника вдалося затримати
У США в місті Сакраменто невідомий, озброєний автоматичною зброєю, обстріляв поліцейських.
Невідомий у Каліфорнії стріляв у поліцейських: є загиблий і поранені Фото: AP/Rich Pedroncelli

В результаті був убитий один співробітник правоохоронних органів, ще двоє отримали поранення, повідомляє CBS Sacramento.

Інцидент стався в одному з готелів міста. Поліцейські займалися пошуком викраденої машини. Зниклий автомобіль був знайдений на стоянці готелю. Дві жінки, які перебували в ньому, спробували сховатися від патрульних, однак їх вдалося затримати.

Коли поліцейські спробували проникнути в сам готель, підозрюваний, який перебував в одному з номерів, відкрив по ним вогонь з "потужної гвинтівки", після чого вибіг на балкон і почав стріляти по співробітникам поліції, які оточили будівлю.

Після перестрілки, в результаті якої чоловік був поранений, поліції вдалося його затримати. Правоохоронці припускають, що в готелі можуть перебувати ще декілька підозрюваних у причетності до злочину.

Нагадаємо, в центрі Брюсселя поліція стріляла у чоловіка після того, як він з ножем напав на двох військових. Внаслідок нападу двоє поліцейських дістали легких поранень.

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31 08 2017 09:38
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