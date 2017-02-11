Невідомий у Польщі зарізав українця
Напад на українця було скоєно напередодні, 1 листопада, о 17.30 (за місцевим часом) у районі Ліпка в Гданську, повідомляє Tvn24.pl.
Поліція Польщі підтвердила, що жертвою нападу став громадянин України. Невідомий зловмисник завдав чотири удари ножем у живіт чоловіка та втік.
У поліції вважають, що напад скоїв іноземець, наразі тривають його пошуки. Причини нападу на цей момент невідомі, однак за попередніми даними, нападник та жертва не знали не один одного.
Свідки події відзначають, що напад стався несподівано. За останніми даними, поліція затримала чотирьох українців у зв'язку із нападом.
Нагадаємо, що в Польщі в ДТП, яка сталася сьогодні, 27 жовтня, постраждали троє українців, ще один загинув.
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