Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Невідомий вчинив напад з ножем в офісі Sony Music у Лондоні, є постраждалі

Повідомляється, що подія не має відношення до тероризму
Невідомий з ножем поранив двох людей в будівлі, де розташовується офіс Sony Music в Лондоні.
Невідомий вчинив напад з ножем в офісі Sony Music у Лондоні, є постраждалі Фото: Reuters

Повідомлення про напад на Деррі стріт у центрі Лондона надійшло в поліцію близько 11.00 за місцевим часом, після чого на місце прибули співробітники правоохоронних органів, а також швидка допомога, повідомляє Reuters.

"У якості запобіжного заходу була проведена евакуація приміщень. Двоє людей отримали ножові поранення, ми чекаємо повідомлень про їх стан" - повідомили в поліції.

Підозрюваний був затриманий, у нього не було знайдено вогнепальної зброї. Повідомляється, що подія не має відношення до тероризму.

Також, у Китаї жінка поранила ножем 14 дітей. Нападницю затримала поліція.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 11 2018 15:02
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.