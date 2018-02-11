CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНевідомий з ножем поранив двох людей в будівлі, де розташовується офіс Sony Music в Лондоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Невідомий вчинив напад з ножем в офісі Sony Music у Лондоні, є постраждалі
Повідомляється, що подія не має відношення до тероризму
Фото: Reuters
Повідомлення про напад на Деррі стріт у центрі Лондона надійшло в поліцію близько 11.00 за місцевим часом, після чого на місце прибули співробітники правоохоронних органів, а також швидка допомога, повідомляє Reuters.
"У якості запобіжного заходу була проведена евакуація приміщень. Двоє людей отримали ножові поранення, ми чекаємо повідомлень про їх стан" - повідомили в поліції.
Підозрюваний був затриманий, у нього не було знайдено вогнепальної зброї. Повідомляється, що подія не має відношення до тероризму.
Також, у Китаї жінка поранила ножем 14 дітей. Нападницю затримала поліція.
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02 11 2018 15:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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