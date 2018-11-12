CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники французької поліції прибули в центр Страсбурга, звідки надійшли дані про стрілянину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Невідомий відкрив стрілянину в центрі Страсбурга: є жертви, - ВІДЕО
Загинула одна людина
стрілянина страсбург
Нині ведеться пошук того, хто стріляв, який спробував втекти з місця події, повідомляє "Громадське".
ЗМІ Ельзасу повідомляють з посиланням на джерела в мерії, за попередніми даними, у наслідок стрілянини постраждали десятеро людей.
Президент Франції Еммануель Макрон відправив міністра внутрішніх справ країни до Стразбурга через стрілянину, повідомляє AFP.
У центральній частині Страсбурга цієї пори року традиційно працює різдвяний ринок.
Додамо, у вівторок, 11 грудня, у бразильському місті Кампінас озброєний чоловік відкрив вогонь у церкві. За останніми даними, унаслідок стрілянини загинули щонайменше чотири людини, ще троє дістали поранення. Стрілок вчинив самогубство.
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