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Невідомий відкрив стрілянину в центрі Страсбурга: є жертви, - ВІДЕО

Загинула одна людина
Співробітники французької поліції прибули в центр Страсбурга, звідки надійшли дані про стрілянину.
Невідомий відкрив стрілянину в центрі Страсбурга: є жертви, - ВІДЕО стрілянина страсбург

Нині ведеться пошук того, хто стріляв, який спробував втекти з місця події, повідомляє "Громадське".

ЗМІ Ельзасу повідомляють з посиланням на джерела в мерії, за попередніми даними, у наслідок стрілянини постраждали десятеро людей.

Президент Франції Еммануель Макрон відправив міністра внутрішніх справ країни до Стразбурга через стрілянину, повідомляє AFP.

У центральній частині Страсбурга цієї пори року традиційно працює різдвяний ринок.

Додамо, у вівторок, 11 грудня, у бразильському місті Кампінас озброєний чоловік відкрив вогонь у церкві. За останніми даними, унаслідок стрілянини загинули щонайменше чотири людини, ще троє дістали поранення. Стрілок вчинив самогубство.

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11 12 2018 22:55
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