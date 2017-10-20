Невідомий викрав 2-місячне немовля у Києві

Поки батько дівчинки пішов забирати старшу дочку з садка, невідомий забрав дитину і втік

У Києві правоохоронці розшукують чоловіка, який викрав 2-місячну дитину. Трагедія сталася близько 17:00 на столичній Оболоні в дитячому садку №606.

Поки батько викраденої дівчинки пішов забирати старшу дочку, невідомий чоловік забрав дитину і зник, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Повідомлення про подію надійшло від місцевого жителя о 17:20. За вказаною адресою терміново прибули правоохоронці. На місці події поліцейські з'ясували, що чоловік прийшов разом з двомісячною дитиною в садок забрати старшу дочку. Він залишив коляску з дівчинкою під сходами на першому поверсі будівлі, а сам пішов у групу. Коли ж через кілька хвилин повернувся, виявив порожню коляску без переносного кошика.

За словами жінки, яка також прийшла в садок за дитиною, вона бачила підозрілого чоловіка з немовлям на руках, який швидко виходить з будівлі. Зловмисник ніс дитину в переносному кошику фіолетового кольору.

Прикмети чоловіка: одягнений в чорну балонову куртку до колін і чорну в'язану шапку. Вік приблизно 30 років, середньої статури, близько 180 см зросту.

Прикмети дівчинки: майже двомісячне немовля, загорнуте в "конвертик" білого кольору, вдягнене у рожеву шапочку на зав'язках, рожеву махрову кофтинку, сині повзунки.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, що колишній співробітник Держприкордонслужби, офіцер Ігор Гриб повідомив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той перебував у білоруському місті Гомель.