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Невідомий захопив літак "Аерофлоту" й вимагав направити лайнер до Афганістану

На борту літака перебували 75 людей
Пасажир літака, який прямував із Сургута в Москву, під час польоту вимагав направити лайнер до Афганістану.
Невідомий захопив літак "Аерофлоту" й вимагав направити лайнер до Афганістану Фото twitter.com/AhmedMashaly24

 На борту літака перебували 75 людей, зокрема семеро членів екіпажу і п’ятеро дітей, інформує "Інтерфакс".

Спершу не було відомо, чи є у чоловіка зброя. За інформацією агентств йому 41 рік, він громадянин Росії.

За даними сервісу Flight Radar на борту сталася "нештатна ситуація".

У довідковій службі аеропорту Сургута зазначили, що у них немає ніякої інформації щодо інциденту. Заявили, що їм відомо лише, що літак успішно вилетів.

У  прес-службі "Аерофлоту" відмовилися коментувати ситуацію, а в Національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що почали перевіряти інформацію і наразі не можуть ні підтвердити, ні спростувати її, повідомляє "Дождь".

ТАСС із посиланням на джерела в екстрених службах повідомив, що на борту літака "стався факт хуліганства".

Водночас РЕН ТВ повідомило, що пасажира, який вимагав змінити курс літак, звати Павло й він озброєний.

За даними Flight Radar, літак розвернувся і станом на 13:25 приземлився у Ханти-Мансійську. Повідомляється, що літак пішов на незаплановану посадку через код 7600 — втрату радіозв’язку. Однак екстрені служби на землі наполягали на захопленні.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, станом на 13:35 з літака ще нікого не зняли. До борту підійшли силовики, співробітників аеропорту попросили піти з диспетчерської, яка контролюють польоти. Там проходила оперативна нарада силовиків. 

Згодом пасажира, який вимагав змінити курс на Афганістан, затримали. 

Пасажира, який вимагав змінити курс, звуть Павло, йому 41 рік, він громадянин Росії. За словами джерела агентства "РИА Новости", чоловік був п’яний.

В аеропорту Ханти-Мансійська заявили, що пасажирів не евакуювали з літака. Літак відігнали на найбільш дальню стоянку в аеропорту. На під’їзді до аеропорту чергують наряди поліції.На місце події виїхав віце-губернатор Ханти-Мансійського округу Олексій Забозлаєв.

Нагадаємо, літак авіакомпанії YanAir з українськими туристами, які летіли в Шарм-ель-Шейх, здійснив вимушену посадку в Каїрі через бійку на борту.

 
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22 01 2019 14:30
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