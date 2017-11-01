Невістка Порошенка відкриває коворкінг для аграрного бізнесу на ВДНГ
Про це свідчать дані Українського інституту інтелектуальної власності, передає "Інтерфакс-Україна".
Відповідний товарний знак зареєстровано 26 грудня 2016 року.
Раніше в коментарі виданню "Новое Время" Юлія Порошенко повідомила, що на території ВДНГ в Києві можливе створення agrohub - коворкінгового простору і екосистеми, де було б все необхідне для розвитку бізнесу.
"Ми залучаємо великі корпорації, підприємців-інноваторів, академії та наукові інститути, а потім забезпечуємо взаємодія, щоб на стику з'являлися класні продукти", - повідомила вона.
За її словами, великі корпорації отримують можливість знайти таланти, а молоді стартапи, які прийдуть в акселератор, зможуть випробувати свої ідеї на практиці і знайти перших клієнтів.
Як повідомляв IPress.ua, у Національному агентстві із запобігання корупції заявили, що перевірка декларації Президента Петра Порошенкана предмет конфлікту інтересів за заявою колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна буде проведена після повної перевірки суб'єкта декларування.
Також зазначимо, що президент України Петро Порошенко може бути допитаний у справі Олександра Онищенка.
Однак, в Адміністрації президента Петра Порошенка називають заяви втікача-нардепа Олександра Онищенка "елементом інформаційної війни Росії проти України".
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