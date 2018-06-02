Невістка Порошенка вважає, що він заслуговує на відпустку на Мальдівах

Президент України Петро Порошенко "дуже багато працює" і заслуговує на відпустку на Мальдівах, заявила його невістка Юлія Порошенко.

Про це Юлія Порошенко розповіла в інтерв’ю агентству "ЛІГАБізнесІнформ".

"Я просто бачу, як людина (Петро Порошенко – ред.) працює. Коли у мене народилися діти, я, звичайно, як і будь-яка мама, вночі вставала, годувала, займалася дітьми. І я о третій, о четвертій годині ночі бачила, як Петро Олексійович повертався з роботи. І вранці він о восьмій-дев’ятій виїжджав знову на роботу. Тобто він реально дуже-дуже багато працює. Мені здається, що він заслуговує на такий відпочинок, щоб його ніхто не чіпав... Я думаю, що один раз на рік, причому на кілька днів, людина може собі це дозволити", – сказала Юлія Порошенко.

Нагадаємо, що журналісти програми "Схеми" показали, що Президент України Петро Порошенко з 1 по 8 січня провів Різдвяну відпустку на Мальдівах. Порошенко летів на приватному літаку разом із 7 пасажирами. Вони, ймовірно, не проходили паспортний контроль та летіли під іншими іменами.

У Держприкордонслужбі заявили, що Порошенко на свята відвідував Мальдіви з приватною поїздкою законним способом.