"Невластиві" Мін’юсту функції керування в'язницями передадуть новій виконавчій службі, – Саєнко

Про це в інтерв'ю ZN.UA повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

Таким чином міністр прокоментував запитання про реформування Міністерства юстиції, до складу якого увійшли кілька департаментів ліквідованої пенітенціарної служби.

Зараз Мін'юст виконує невластиві йому функції: безпосередньо керує сотнями в'язниць; підприємств, на яких працюють в'язні; медичних закладів, у яких вони лікуються тощо.

"На позаминулому Кабміні ми прийняли рішення про створення виконавчої служби. Думаю, їй і буде передано всі ці повноваження, які ви абсолютно правильно вважаєте невластивими. Це буде окрема юридична особа, яка вирішуватиме весь комплекс завдань, крім формування політики у сфері пенітенціарної служби", – зазначив Саєнко.

13 вересня уряд схвалив розроблену Мін'юстом концепцію подальшого реформування пенітенціарної системи, яка передбачає значні зміни українського законодавства. Зокрема в системі виконання покарань будуть створені три відомства, покликані виконувати специфічні функції, не властиві Мін'юсту: "Адміністрація державної кримінально-виконавчої служби", "Центр пробації" та "Центр охорони здоров'я".

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко заявив, що новий етап реформи держуправління передбачає скорочення понад 8 тисяч держслужбовців, які працюють у міністерствах.