"Невластиві" Мін’юсту функції керування в'язницями передадуть новій виконавчій службі, – Саєнко
Про це в інтерв'ю ZN.UA повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.
Таким чином міністр прокоментував запитання про реформування Міністерства юстиції, до складу якого увійшли кілька департаментів ліквідованої пенітенціарної служби.
Зараз Мін'юст виконує невластиві йому функції: безпосередньо керує сотнями в'язниць; підприємств, на яких працюють в'язні; медичних закладів, у яких вони лікуються тощо.
"На позаминулому Кабміні ми прийняли рішення про створення виконавчої служби. Думаю, їй і буде передано всі ці повноваження, які ви абсолютно правильно вважаєте невластивими. Це буде окрема юридична особа, яка вирішуватиме весь комплекс завдань, крім формування політики у сфері пенітенціарної служби", – зазначив Саєнко.
13 вересня уряд схвалив розроблену Мін'юстом концепцію подальшого реформування пенітенціарної системи, яка передбачає значні зміни українського законодавства. Зокрема в системі виконання покарань будуть створені три відомства, покликані виконувати специфічні функції, не властиві Мін'юсту: "Адміністрація державної кримінально-виконавчої служби", "Центр пробації" та "Центр охорони здоров'я".
Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко заявив, що новий етап реформи держуправління передбачає скорочення понад 8 тисяч держслужбовців, які працюють у міністерствах.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа