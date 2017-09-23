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"Невластиві" Мін’юсту функції керування в'язницями передадуть новій виконавчій службі, – Саєнко

Це буде окрема юридична особа, яка вирішуватиме весь комплекс завдань, крім формування політики у сфері пенітенціарної служби
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення виконавчої служби, якій передадуть повноваження з управління пенітенціарною системою України.
"Невластиві" Мін’юсту функції керування в Фото: dt.ua

Про це в інтерв'ю ZN.UA повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

Таким чином міністр прокоментував запитання про реформування Міністерства юстиції, до складу якого увійшли кілька департаментів ліквідованої пенітенціарної служби.

Зараз Мін'юст виконує невластиві йому функції: безпосередньо керує сотнями в'язниць; підприємств, на яких працюють в'язні; медичних закладів, у яких вони лікуються тощо.

"На позаминулому Кабміні ми прийняли рішення про створення виконавчої служби. Думаю, їй і буде передано всі ці повноваження, які ви абсолютно правильно вважаєте невластивими. Це буде окрема юридична особа, яка вирішуватиме весь комплекс завдань, крім формування політики у сфері пенітенціарної служби", – зазначив Саєнко.

13 вересня уряд схвалив розроблену Мін'юстом концепцію подальшого реформування пенітенціарної системи, яка передбачає значні зміни українського законодавства. Зокрема в системі виконання покарань будуть створені три відомства, покликані виконувати специфічні функції, не властиві Мін'юсту: "Адміністрація державної кримінально-виконавчої служби", "Центр пробації" та "Центр охорони здоров'я".

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко заявив, що новий етап реформи держуправління передбачає скорочення понад 8 тисяч держслужбовців, які працюють у міністерствах.

 

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23 09 2017 20:00
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