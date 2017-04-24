Невизнання анексії Криму - принципова позиція ЄС, - Могеріні

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні на прес-конференції в Москві заявила про принципову позицію ЄС щодо невизнання анексії Криму.

Під час зустрічі з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим Могеріні відзначила, що Євросоюз і його партнери продовжують зберігати політику невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією.

"Наша дискусія була корисною, конструктивною. Ми в Євросоюзі завжди вважали, що краще мати діалог, не тільки в ЄС, але і з глобальними гравцями, одним з яких є Росія. Ми маємо різну оцінку конфлікту на сході України і анексії Криму", – цитує Могеріні "Європейська правда".

Глава європейської дипломатії розповіла, що в Москві обговорювалися кроки, які допоможуть виконанню Мінських угод:

"Ми також говорили про те, що ви (звертається до Лаврова - Ред.), назвали системними відмінностями – це невизнання анексії з боку ЄС. Це принципова позиція, яку ми будемо зберігати. І не тільки ЄС, але і наші партнери", - підкреслила Могеріні.

У лютому-березні 2014 року Росія після падіння в Україні режиму Віктора Януковича провела спецоперацію з анексії Криму, інспірувала виступ сепаратистів у Луганській і Донецькій області і пішла на пряме військове вторгнення в серпні 2014 і лютому 2015 років.

У відповідь на російську агресію проти України, ЄС і США запровадили санкції проти Росії і маріонеткової "влади" окупованого Криму.

Нагадаємо, 16 січня 2017 року Україна звернулася в Міжнародний суд ООН з позовом за фактом порушення РФ міжнародних конвенцій, зокрема, Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (підтримка тероризму на сході України), а також Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (дискримінація етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму).

19 квітня Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі Україна проти Росії, визнавши, що має юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи. Зокрема, суд визнав, що Україна довела можливість накладення тимчасових заходів у суперечці "Україна проти Росії".

Однак, суд не знайшов підстав для введення додаткових заходів щодо Росії згідно Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, але підтримав позицію України в питанні расової дискримінації в Криму.