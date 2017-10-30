Іспанці підготували позов до УЄФА на ПСЖ через трансфер Неймара
Після трансферу бразильця Неймара з "Барселони" в ПСЖ за 222 млн євро керівництво Ла Ліги одразу заявило, що французи зі своїми катарськими власниками порушили правила фінансового фейр-плей. Однак, Тебас не обмежилися лише заявами, а за три місяці начебто розкрили підозрілі фінансові схеми ПСЖ та домагаються виключення французького клубу з єврокубків.
Тебас подав в УЄФА позов на ПСЖ із 42-х сторінок, де детально описані незаконні діяння віце-чемпіонів Франції на трансферному ринку. Зокрема, Ла Ліга доводить, що більшість своїх коштів ПСЖ отримує за рахунок спонсорства фіктивних компаній, пов'язаних з Катаром. Саме ці компанії профінансували перехід Неймара за рекордну для футболу суму.
"ПСЖ та "Ман Сіті" в останні роки найбільше витрачають грошей на трансфери. Оскільки зі своїми реальними доходами вони не можуть собі дозволити такі інвестиції, то були залучені фіктивні спонсори, пов'язані з Катаром", - сказав Тебас, в інтерв'ю L'Équipe, повідомляє "Футбол 24".
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"ПСЖ обманює та отримує більше грошей, ніж "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед" чи "Баварія". До кінця року ми будемо чекати на відповідь УЄФА, а якщо він ніяк не відреагує, то звернемось до ЄС. Це не може далі продовжуватись. Якщо у діях ПСЖ є порушення, то чому їх не виключити з єврокубків", – додав Тебас.
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