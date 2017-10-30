Іспанці підготували позов до УЄФА на ПСЖ через трансфер Неймара

Президент Професіональної фтбольної ліги Іспаніх (Ла Ліги) Хав'єр Тебас повідомив про позов до УЄФА на французький клуб ПСЖ.

Після трансферу бразильця Неймара з "Барселони" в ПСЖ за 222 млн євро керівництво Ла Ліги одразу заявило, що французи зі своїми катарськими власниками порушили правила фінансового фейр-плей. Однак, Тебас не обмежилися лише заявами, а за три місяці начебто розкрили підозрілі фінансові схеми ПСЖ та домагаються виключення французького клубу з єврокубків.

Тебас подав в УЄФА позов на ПСЖ із 42-х сторінок, де детально описані незаконні діяння віце-чемпіонів Франції на трансферному ринку. Зокрема, Ла Ліга доводить, що більшість своїх коштів ПСЖ отримує за рахунок спонсорства фіктивних компаній, пов'язаних з Катаром. Саме ці компанії профінансували перехід Неймара за рекордну для футболу суму.

"ПСЖ та "Ман Сіті" в останні роки найбільше витрачають грошей на трансфери. Оскільки зі своїми реальними доходами вони не можуть собі дозволити такі інвестиції, то були залучені фіктивні спонсори, пов'язані з Катаром", - сказав Тебас, в інтерв'ю L'Équipe, повідомляє "Футбол 24".

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"ПСЖ обманює та отримує більше грошей, ніж "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед" чи "Баварія". До кінця року ми будемо чекати на відповідь УЄФА, а якщо він ніяк не відреагує, то звернемось до ЄС. Це не може далі продовжуватись. Якщо у діях ПСЖ є порушення, то чому їх не виключити з єврокубків", – додав Тебас.