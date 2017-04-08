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Неймар офіційно став найдорожчим футболістом в історії

Неймар буде виступати в Парижі
ПСЖ офіційно оголосив про трансфер бразильського нападника Неймара.
Неймар офіційно став найдорожчим футболістом в історії Неймар. Фото: sport.nur.kz

Футболіст підписав контракт з клубом на п'ять років, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

Раніше Барселона повідомила про отримання 222 млн євро від представників Неймара за достроковий розрив контракту.

Таким чином, Неймар став найдорожчим гравцем в історії футболу, побивши рекорд Поля Погба, який становив 105 млн євро.

Раніше стало відомо, що Неймар покине Барселону за умови виплати їй 222 мільйонів євро.

Також Барселона повідомила, що дозволила Неймару пропустити тренувальне заняття і вирішити питання про своє майбутнє.

Нагадаємо, колишній захисник київського "Динамо" Євген Макаренко підписав контракт з бельгійським "Кортрейком".

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04 08 2017 07:53
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