Незабаром розпочнуться конкурси до судів апеляційної інстанції, - Порошенко
"Уже нарешті розпочалася процедура конкурсного добору суддів першої інстанції. Минулого тижня Вища кваліфікаційна комісія суддів відібрала, якщо я не помиляюся, 700 кандидатів для навчання у Національній школі суддів. Одночасно комісія проводить кваліфікаційне оцінювання діючих суддів і незабаром розпочне проведення конкурсів до судів апеляційної інстанції", - заявив Президент Петро Порошенко, виступаючи у суботу на церемонії складання присяги суддями Верховного суду, повідомляє "Укрінформ".
Водночас він наголосив, що конкурс до Верховного суду став надзвичайно "важливим прецедентом", який наслідуватиме вся правова система.
Нагадаємо, сьогодні Порошенко призначив 114 суддів нового Верховного суду.
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