Незадоволення українців владою може призвести до дочасних виборів – Нацрозвідка США
Про це йдеться у доповіді директора Національної розвідки США Дена Коутса "Оцінка глобальних загроз розвідувальними службами США".
У документі йдеться про чинники, які загрожують економічному відродженню України і можуть потенційно призвести до змін у її закордонній політиці.
"Незадоволення населення темпом реформ, погіршення стандартів життя, думка про те, що корупція посилюється, та загострення політичних протистоянь напередодні запланованих президентських та законодавчих виборів у 2019 році можуть призвести до дочасних виборів", - наголошується у доповіді.
"Лідери опозиції спробують скористатись незадоволенням населення, щоб послабити президента України Петра Порошенка та правлячу коаліцію напередодні виборів 2019 року", - додає Коутс.
Американська розвідка також прогнозує, що конфлікт на Сході України триватиме у нинішньому вигляді, та вважає наступ будь-якої з сторін малоймовірним.
"Розрахунки кожної зі сторін можуть змінитись, якщо вона побачить, що інша сторона серйозно кидає виклик статусу-кво", - йдеться у документі.
"Росія продовжуватиме свою військову, політичну та економічну кампанію проти дестабілізації України, щоб придушити і, де можливо, розвернути зусилля Києва, спрямовані на інтеграцію до ЄС та посилення зв'язків із НАТО", - підкреслюється в доповіді.
"Київ буде продовжувати чинити спротив будь-яким поступкам, яких вимагає Москва, але майже точно не відновить у 2018 році контроль за ділянками Східної України, які нині підконтрольні Росії", - вважють у розвідці США.
Як відомо, доповідь також повідомляє про загрозу нових кібератак з боку РФ проти України.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що створення і запуск роботи антикорупційного суду означатиме розвиток України.
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