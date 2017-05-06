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Незаконні збройні формування обстріляли відділ прикордонної служби у Павлополі на Донеччині, – ФОТО

Мінімум один снаряд розірвався
Бойовики обстріляли позиції українських військових та прикордонників під Павлополем Донецької області.
Незаконні збройні формування обстріляли відділ прикордонної служби у Павлополі на Донеччині, – ФОТО Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Мінімум один снаряд розірвався. Втрат серед особового складу прикордонного підрозділу немає. Обстріл завершився вже після 19:30. Підрозділи і резерви загону приведені в бойову готовність", – зазначив речник ДПСУ.


Фото: facebook.com/oleh.slobodyan


Фото: facebook.com/oleh.slobodyan


Фото: facebook.com/oleh.slobodyan


Фото: facebook.com/oleh.slobodyan


Фото: facebook.com/oleh.slobodyan


Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, від початку доби станом на 18:00 5 червня бойовики на Донбасі 31 раз відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Троє українських військовослужбовців поранені.

Руйнування в ОРДЛО в результаті обстрілів водоочисних споруд, хімічних заводів та сільськогосподарських підприємств несе серйозну загрозу для навколишнього середовища.

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05 06 2017 22:45
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