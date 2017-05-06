Незаконні збройні формування обстріляли відділ прикордонної служби у Павлополі на Донеччині, – ФОТО

Бойовики обстріляли позиції українських військових та прикордонників під Павлополем Донецької області.

Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Мінімум один снаряд розірвався. Втрат серед особового складу прикордонного підрозділу немає. Обстріл завершився вже після 19:30. Підрозділи і резерви загону приведені в бойову готовність", – зазначив речник ДПСУ.



Фото: facebook.com/oleh.slobodyan



Фото: facebook.com/oleh.slobodyan



Фото: facebook.com/oleh.slobodyan



Фото: facebook.com/oleh.slobodyan



Фото: facebook.com/oleh.slobodyan



Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, від початку доби станом на 18:00 5 червня бойовики на Донбасі 31 раз відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Троє українських військовослужбовців поранені.

Руйнування в ОРДЛО в результаті обстрілів водоочисних споруд, хімічних заводів та сільськогосподарських підприємств несе серйозну загрозу для навколишнього середовища.