Незаконні збройні формування обстріляли відділ прикордонної служби у Павлополі на Донеччині, – ФОТО
Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
"Мінімум один снаряд розірвався. Втрат серед особового складу прикордонного підрозділу немає. Обстріл завершився вже після 19:30. Підрозділи і резерви загону приведені в бойову готовність", – зазначив речник ДПСУ.
Фото: facebook.com/oleh.slobodyan
Фото: facebook.com/oleh.slobodyan
Фото: facebook.com/oleh.slobodyan
Фото: facebook.com/oleh.slobodyan
Фото: facebook.com/oleh.slobodyan
Фото: facebook.com/oleh.slobodyan
Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, від початку доби станом на 18:00 5 червня бойовики на Донбасі 31 раз відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Троє українських військовослужбовців поранені.
Руйнування в ОРДЛО в результаті обстрілів водоочисних споруд, хімічних заводів та сільськогосподарських підприємств несе серйозну загрозу для навколишнього середовища.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа