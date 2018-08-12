Незаконно утримуваним Росією українцям призначили додаткові стипендії імені Лук’яненка
Гроші виплачуватимуть у формі щомісячної стипендії. Її розмір складатиме до трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, повідомляє "Громадське".
Відповідна допомога передбачена указом президента про державні стипендії імені Левка Лук’яненка.
Стипендію у зв’язку з громадською чи політичною діяльністю зможуть отримувати як нині ув’язнені так і ті, кого звільнили.
Державні стипендії виплачуватимуть щомісяця незалежно від розміру заробітної плати, пенсії та інших соціальних виплат.
У Росії та в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язні, 27 з яких перебувають на території Російської Федерації.
58 — затримані у Криму чи у справах, пов'язаних з Кримом. Ці цифри не враховують в'язнів, що утримуються на території самоназваних республік.
Нагадаємо, що єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню ЄС Йоганнес Ган закликав Російську Федерацію відпустити українського режисера Олега Сенцова для вручення премії Сахарова.
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