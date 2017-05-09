Незаконно ув'язненого українця Клиха знайшли у психіатричній лікарні в Росії

У Росії стверджують, що Клиха було госпіталізовано за власною письмовою згодою

Незаконно засуджений у Росії українець Станіслав Клих перебуває у психіатричній лікарні міста Магнітогорськ Челябінської області.

"У відповідь на звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова поінформувала, що станом на 4 вересня 2017 року Станіслав Клих перебував на стаціонарному лікуванні у філіалі психіатричної лікарні Федеральної казенної установи охорони здоров’я "Медико-санітарна частина №74 Федеральної служби виконання покарань" Росії в м. Магнітогорську", - повідомляє у Facebook офіс українського омбудсмена Валерії Лутковської.

Російський омбудсман також стверджує, що Клиха було госпіталізовано за власною письмовою згодою.

"Зважаючи на поліпшення загального стану Станіслава Клиха, найближчим часом планується його виписка зі стаціонару. Про направлення для подальшого відбування покарання Вам буде повідомлено додатково", – зазначається у листі Москалькової.

Нагадаємо, 26 травня суд Чечні засудив українців Карпюка до 22,5 років ув'язнення, і Клиха – до 20 років. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Водночас, стороною обвинувачення не було надано жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували у Чечні у цей період.

У червні у Грозному проти засудженого українця Станіслава Клиха розпочалося слідство у справі про неповагу до суду. Згодом Суд Чечні додав Клиху місяць до 20 років колонії.

Міністерство юстиції України направило до Росії запит про видачу Клиха.

Раніше Станіслав Клих розповів як його жорстоко катували в російській в'язниці.