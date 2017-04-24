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Незважаючи на трагедію в Луганську, місія ОБСЄ залишається

СММ ОБСЄ вимагає щоб ті, хто несе відповідальність за розміщення мін, були притягнуті до відповідальності
Голова СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявляє, що попри підрив машини, місія і далі виконуватиме свій мандат і вимагає притягнення винних до відповідальності.
Незважаючи на трагедію в Луганську, місія ОБСЄ залишається фото: krymsos.com

Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ, оприлюдненому в понеділок.

"Незважаючи на цю трагедію, ми маємо намір виконувати наш мандат та сприяти забезпеченню миру для народу України", - зазначив він.

"Я знову звертаюся із закликом до стійкого припинення вогню, виведення зброї, повного розмінування і реальної відданості миру. І я прошу , щоб ті, хто несе відповідальність за розміщення мін, були притягнуті до відповідальності", - наголосив він.

Він наголосив, що у складі цієї міжнародної неозброєної спостережної місії "віддані професіонали, які важко працюють, імплементуючи мандат заради нормалізації ситуації в Україні вони ризикують своїм життям кожного дня, щоб виконати завдання".

"Сьогодні я виїжджаю на місце, щоб висловити свою підтримку спостерігачам та зрозуміти ситуацію краще", - зазначив він.

Як відомо, у неділю вранці на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ.  Інцидент стався  в районі населеного пункту Пришиб.

Нагадаємо, на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.

 

 

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24 04 2017 10:42
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