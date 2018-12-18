НФ ініціює створення ТСК із розслідування втручання Росії у вибори в Україні

Бурбак нагадав, що "Народний фронт" неодноразово звертався до Служби безпеки України, Генеральної прокуратури та інших правоохоронних органів, щоб вони розслідували діяльність Медведчука в Україні: "Жодної реакції немає. Жодного порушення кримінальних справ, жодних розслідувань!"

"Народний фронт" ініціює створення Тимчасової слідчої комісії парламенту для розслідування фактів втручання у виборчий, політичний процес та інформаційний простір України Російською Федерацією та громадянами України, пов'язаними з владою держави-агресора, зокрема Медведчуком.

"Ми вимагаємо створення цієї комісії. Я надіслав листи до всіх голів фракцій і чекаю ваші пропозиції щодо представників до цієї комісії. Це буде показово, хто тут за незалежність України, а хто є прихильниками Путіна і його прокремлівських сил", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту разом з колегами по фракції.

"Він користується покровительством не лише свого кума Путіна в Росії, прикро, що й української влади", - додав керівник фракції НФ.

"Медведчук має відношення до контрабандного бізнесу нафтопродуктів в Україні. Це людина, яка впливає на телеканали "112 Україна" та News One, які відверто ретранслюють кремлівські темники, а прикриваються поняттям свободи слова. Медведчук - це людина, яка формує прокремлівські політичні партії в Україні, які будуть іти на вибори наступного року, у парламент, і які спокійно тут сидять", - наголосив Максим Бурбак.

Він додав, що саме Медведчука Путін бачить своїм намісником в Україні.

"Медведчук - це людина, яка відповідає не за звільнення заручників, а за захоплення заручників", - підкреслив керівник фракції.

Він додав, що в США, на відміну від України, агентів Кремля притягують до відповідальності.

"В США прихованих агентів Кремля вже притягають до кримінальної відповідальності і вони відбувають тюремні строки. А у нас відкритий агент - кум Путіна, вільно пересувається територією України, займається бізнесом в Україні, скуповує ЗМІ та намагається брати участь у наступних виборах до Верховної Ради", - обурився Максим Бурбак.

"Медведчук - це лідер повзучого кремлівського перевороту, який ми не можемо допустити в нашій державі. Через таких як Медведчук Росія буде намагатися підривати українську державу та втручатися у виборчий та політичний процес в Україні", - підкреслив керівник фракції "Народний фронт"

Максим Бурбак наголосив, що до президентських виборів залишилось 3 місяці, і парламент повинен захистити їх від втручання Росії.

"В реаліях, коли державні органи не реагують, ми, як депутати, повинні це зробити", - закликав Максим Бурбак.

Він також звернувся до прибічників Медведчука в залі парламенту, які вранці знищили плакат, на якому містилась вимога "Народного фронту" притягти Медведчука до кримінальної відповідальності.

"Ви можете зривати плакати, можете розказувати, що Медведчук проукраїнський і за ним український вибір… Це кум Путіна і представник держави-агресора і ТСК повинна це розслідувати", - наголосив керівник фракції "Народний фронт".