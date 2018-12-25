НФ на виборах до ОТГ отримав представництво у більшості областей
За попереднім підрахунком голосів, партія отримала представництво у Миронівській міській раді (Київська обл.), Чуднівській міськраді (Житомирська обл.), Монастириській міськраді (Тернопільська обл.), Хотинській міськраді (Чернівецька обл.).
Також представники "Народного фронту" були обрані до селищних рад в Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях.
Крім того, кандидати від партії пройшли до сільських рад Рівненської, Черкаської та Чернівецької областей.
Найкращий результат партія продемонструвала у Чернівецькій, Івано-Франківській та Рівненській областях.
Так, за попереднім підрахунком голосів, на виборах до Чагорської сільської ради Чернівецької області кандидати від "Народного фронту" отримали 10 мандатів (38,46% від складу ради), до Вигодської селищної ради Івано-Франківської області - 6 мандатів (23,08% від складу ради), до Корнинської сільської ради Рівненської області - 6 мандатів (23,08% від складу ради).
Як відомо, 23 грудня 2018 року в об’єднаних територіальних громадах в 13 областях України відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів.
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