НФ на виборах до ОТГ отримав представництво у більшості областей

Місцевими організаціями політичної партії "Народний фронт" було висунуто 247 кандидатів до складу рад 34 ОТГ, а також кандидатів на посади селищних і міських голів

Партія "Народний фронт" на виборах об’єднаних територіальних громад, які відбулися у неділю, отримала представництво у більшості областей України.

За попереднім підрахунком голосів, партія отримала представництво у Миронівській міській раді (Київська обл.), Чуднівській міськраді (Житомирська обл.), Монастириській міськраді (Тернопільська обл.), Хотинській міськраді (Чернівецька обл.).

Також представники "Народного фронту" були обрані до селищних рад в Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях.

Крім того, кандидати від партії пройшли до сільських рад Рівненської, Черкаської та Чернівецької областей.

Найкращий результат партія продемонструвала у Чернівецькій, Івано-Франківській та Рівненській областях.

Так, за попереднім підрахунком голосів, на виборах до Чагорської сільської ради Чернівецької області кандидати від "Народного фронту" отримали 10 мандатів (38,46% від складу ради), до Вигодської селищної ради Івано-Франківської області - 6 мандатів (23,08% від складу ради), до Корнинської сільської ради Рівненської області - 6 мандатів (23,08% від складу ради).

Як відомо, 23 грудня 2018 року в об’єднаних територіальних громадах в 13 областях України відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів.