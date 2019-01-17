НФ виключив з фракції депутата Юрія Тимошенка через порушення дисципліни

Таке рішення було ухвалене на засіданні фракції

Фракція "Народний фронт" виключила зі свого складу народного депутата Юрія Тимошенка.

"Фракція постановила виключити зі свого складу народного депутата Тимошенка Юрія Володимировича за втрату зв’язку із депутатською фракцією, неодноразове порушення дисципліни, ігнорування рішень депутатської фракції, які стосуються важливих політико-економічних питань", - оголосив причини виключення керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

Нагадаємо, що у грудні 252 народних депутати пропустили половину голосувань у Верховній Раді.

61 депутат пропустив понад 90% голосувань. А 17 парламентаріїв не голосували жодного разу за поточний місяць - серед них член опозиційної політичної партії "За життя" Євгеній Мураєв, Семен Семенченко з "Самопомочі" та позафракційний Дмитро Ярош.

Загалом у грудні у Верховній Раді відбулося 12 пленарних засідань, на яких було 335 голосувань.