Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

НФ виключив з фракції депутата Юрія Тимошенка через порушення дисципліни

Таке рішення було ухвалене на засіданні фракції
Фракція "Народний фронт" виключила зі свого складу народного депутата Юрія Тимошенка.
НФ виключив з фракції депутата Юрія Тимошенка через порушення дисципліни Юрій Тимошенко. Фото: gorodenkanews.if.ua

"Фракція постановила виключити зі свого складу народного депутата Тимошенка Юрія Володимировича за втрату зв’язку із депутатською фракцією, неодноразове порушення дисципліни, ігнорування рішень депутатської фракції, які стосуються важливих політико-економічних питань", - оголосив причини виключення керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

Нагадаємо, що у грудні 252 народних депутати пропустили половину голосувань у Верховній Раді.

61 депутат пропустив понад 90% голосувань. А 17 парламентаріїв не голосували жодного разу за поточний місяць - серед них член опозиційної політичної партії "За життя" Євгеній Мураєв, Семен Семенченко з "Самопомочі" та позафракційний Дмитро Ярош.

Загалом у грудні у Верховній Раді відбулося 12 пленарних засідань, на яких було 335 голосувань.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2019 15:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.