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НФ вимагає від СБУ розслідувати діяльність Медведчука і фінансування пропутінських ЗМІ

Він закликав силові і контролюючі органи якнайшвидше реалізувати рішення парламенту щодо цих філій російського телебачення в Україні
У Верховній Раді фракція "Народний фронт" вимагає від СБУ провести офіційне розслідування щодо діяльності Медведчука та надати суспільству повну інформацію про цього кремлівського агента в Україні.
НФ вимагає від СБУ розслідувати діяльність Медведчука і фінансування пропутінських ЗМІ Фото: nfront.org.ua

"Служба безпеки України повинна нарешті провести офіційне розслідування щодо Медведчука та надати суспільству повну інформацію про діяльність цього кремлівського агента в Україні. Довкола нього концентруються сили антиукраїнського і промосковського реваншу. Медведчук цілеспрямовано, послідовно бореться проти української державності - в усіх своїх політичних проектах, на всіх посадах", - наголосив керівник фракції Максим Бурбак з трибуни парламенту.

"СБУ та інші (правоохоронні. – Ред.) органи так само повинні розкрити джерела фінансування пропутінських ЗМІ, які неприховано працюють на капітуляцію перед Росією, прикриваються свободою слова, щоб поширювати брехню. Телеканали NewsOne, 112-й та декілька інших давно пов’язують з Медведчуком",  - наголосив керівник фракції.

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20 11 2018 11:31
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