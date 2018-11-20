НФ вимагає від СБУ розслідувати діяльність Медведчука і фінансування пропутінських ЗМІ Він закликав силові і контролюючі органи якнайшвидше реалізувати рішення парламенту щодо цих філій російського телебачення в Україні

У Верховній Раді фракція "Народний фронт" вимагає від СБУ провести офіційне розслідування щодо діяльності Медведчука та надати суспільству повну інформацію про цього кремлівського агента в Україні.

Фото: nfront.org.ua

"Служба безпеки України повинна нарешті провести офіційне розслідування щодо Медведчука та надати суспільству повну інформацію про діяльність цього кремлівського агента в Україні. Довкола нього концентруються сили антиукраїнського і промосковського реваншу. Медведчук цілеспрямовано, послідовно бореться проти української державності - в усіх своїх політичних проектах, на всіх посадах", - наголосив керівник фракції Максим Бурбак з трибуни парламенту. "СБУ та інші (правоохоронні. – Ред.) органи так само повинні розкрити джерела фінансування пропутінських ЗМІ, які неприховано працюють на капітуляцію перед Росією, прикриваються свободою слова, щоб поширювати брехню. Телеканали NewsOne, 112-й та декілька інших давно пов’язують з Медведчуком", - наголосив керівник фракції.

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