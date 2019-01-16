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НФ закликав Порошенка затвердити указом День вшанування пам'яті Героїв, які загинули внаслідок агресії РФ

"В умовах воєнної агресії Російської Федерації проти України особливої уваги потребує зміцнення та посилення сектору безпеки і оборони країни, соціального захисту військовослужбовців та членів їх родин, підняття престижу та поваги до військової служби"
акція "Народний фронт" звернулася до Президента України Петра Порошенка з пропозицією затвердити відповідним указом "День вшанування пам`яті Героїв, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".
НФ закликав Порошенка затвердити указом День вшанування пам Фото: nfront.org.ua

"Для цього було зроблено багато, але досі залишається невирішеним питання вшанування пам`яті загиблих захисників України, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, що призводить до глибокого обурення і нерозуміння з боку членів родин загиблих захисників, громадських організацій та військовослужбовців", - йдеться у листі керівника фракції Максима Бурбака на адресу Президента.

"Згідно з одноголосним рішенням депутатської фракції Політичної партії "Народний фронт" звертаємось до Вас з пропозицією затвердити відповідним Указом Президента України "День вшанування пам`яті Героїв, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України" і розпочати процес підготовки до його належного проведення", - наголошується у листі до Президента.

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16 01 2019 19:07
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