НФ закликав вносити кандидатуру Смолія на голосування в Раді
"Ніяких торгів ми не ведемо. Це не базар. Може комусь хочеться займатися базаром, то хай роблять це у відповідному місті, а не в парламенті", - заявив журналістам в кулуарах парламенту керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.
Одночасно фракція прийняла рішення заслухати звіт Валерії Гонтарєвої: "Для того, щоб заслухати звіт і призначити нового голову Національного банку України, треба 226 голосів. Лідер БПП, Президент України, вніс пропозицію - пана Смолія, ми на фракції її розглянули й підтримуємо. Будь ласка, нехай керівник фракції Артур Герасимов збирає 226 голосів під цю кандидатуру".
Він також нагадав, що "Народний фронт" подав свої пропозиції на посади членів ЦВК, а ще понад рік тому - кандидатуру на посаду Омбудсмена, "що може зробити будь-яка інша фракція, і сесійна зала визначається".
Головне завдання для "Народного фронту" на сьогодні, підкреслив керівник фракції, - це втілення реформ, започаткованих урядом Арсенія Яценюка і продовжених урядом Володимира Гройсмана:
"Це питання національної безпеки і оборони, соціального захисту військовослужбовців, енергетичної безпеки", - додав народний депутат.
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