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Ніч в зоні АТО пройшла неспокійно: зафіксовано 18 обстрілів, - Матюхін

По Авдіївці вели вогонь зі 120 мм мінометів та гранатометів
За ніч проросійські бойовики 18 раз обстрілювали позиції українських військових в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).
Ніч в зоні АТО пройшла неспокійно: зафіксовано 18 обстрілів, - Матюхін Леонід Матюхін. Фото: zn.ua

Це чи не найбільша кількість обстрілів станом на ранок, розповів спікер прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

"Ніч пройшла неспокійно. Зафіксовано 18 обстрілів. На моїй пам’яті, це чи не найбільша кількість обстрілів станом на ранок. На маріупольському напрямку з 120 мм мінометів було обстріляне Новотроїцьке, з гранатометів – Гнутове, Павлопіль, також били по Водяному. Ну і по Авдіївці вели вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів, із кулеметів – по Луганському", - зазначив він.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення АТО проросійські бойовики 105 разів відкривали вогонь по українським силамУкраїнські військові відбили атаку бойовиків у районі Авдіївки.

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