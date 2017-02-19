Ніч в зоні АТО пройшла неспокійно: зафіксовано 18 обстрілів, - Матюхін
Це чи не найбільша кількість обстрілів станом на ранок, розповів спікер прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".
"Ніч пройшла неспокійно. Зафіксовано 18 обстрілів. На моїй пам’яті, це чи не найбільша кількість обстрілів станом на ранок. На маріупольському напрямку з 120 мм мінометів було обстріляне Новотроїцьке, з гранатометів – Гнутове, Павлопіль, також били по Водяному. Ну і по Авдіївці вели вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів, із кулеметів – по Луганському", - зазначив він.
Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення АТО проросійські бойовики 105 разів відкривали вогонь по українським силам. Українські військові відбили атаку бойовиків у районі Авдіївки.
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