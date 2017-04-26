Нічна нарада в Порошенка: Турчинов - за воєнний стан, Яценюк - за політреформу, Луценко - за нову партію

У Порошенка є розуміння, що дострокові вибори - це в кращому випадку шлях в опозицію, в гіршому - доля Віктора Ющенка

У п'ятницю, 21 квітня, пізно ввечері на Банковій зібралась стратегічна рада, на якій, крім затримання НАБУ Миколи Мартиненка, обговорювали політреформу і новий політичний проект.

"Тому команда влади намагається знайти способи протриматися ще два роки і спробувати піти на другий термін, при цьому, втримавши всередині себе тих гравців, які вже готові будувати самостійну кар'єру", - йдеться в матеріалі видання INSIDER.

Екс-прем'єр і лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк виступає за проведення політреформи з ослабленням позиції Президента. За його пропозицією, у Президента варто забрати МЗС і Міноборони, а також право призначати глав ОДА. У той же час, потрібно посилити позиції прем'єра.

"Адже ми ніколи не йшли прямо на конфлікт з Президентом, але система взаємовідносин влади не працює, і ми в цьому не раз переконувалися на власному досвіді", - додають в НФ.

При першому обговоренні ідеї Яценюка на стратегічній раді її підтримали не тільки Арсен Аваков і прем'єр Гройсман, а й колишній глава АП Борис Ложкін.

"Проти був Юрій Луценко. А в підсумку в кінці зборів Президент послав ініціативу матом", - говорить співрозмовник INSIDER.

Утримався тоді Олександр Турчинов, у якого своя версія подій - вводити військовий стан після вибухів в Балаклії.

Під впливом Турчинова в "Народному фронті" також пішла дискусія, чи дасть політреформа бажаний результат, можливість поновлення політсили і входження у неї Володимира Гройсмана.

Як зазначає видання, новоутворений тандем НФ і прем'єра досить дратує Президента і його оточення.

"На Банковій давно підозрюють, що прем'єр будує окремо свою кар'єру, намагаючись створити імідж реформатора і підбираючи відповідних людей", - йдеться в матеріалі.

Відзначимо, що сам Гройсман на останній прес-конференції заявив, що в президентських виборах брати участь не збирається, але на посаді планує бути довго.

На даний момент у Президента немає іншого шансу продовжити своє майбутнє у владі, крім як створити і продати суспільству якийсь позитивний кейс.

"Єдиний вихід для нас - це за півроку до виборів почати старанно різати стрічки (відкривати нові об'єкти - ред.). Правда, поки ніхто не уявляє, що це може бути", - говорить джерело в АП.

Очевидно, що недавно отримані гроші підуть на пару загальнонаціональних проектів. А місцева влада в рамках децентралізації попросить розщедриться на проекти у своїх областях. Після цього, до цього додадуть тези про "побудували армію", "провели децентралізацію", "домоглися безвіза".

У свою чергу, Юрій Луценко пропонує переформатувати або створювати новий проект з новою аполітичною назвою. І тільки, якщо нові нові об'єкти не допоможуть, тоді ще і оголошувати політреформу.

"Єдиний аргумент, що у нас постійний конфлікт Президента і прем'єра і це треба якось вирішити", - говорить один з учасників стратегічної ради.

Швидше за все, її "наповнять" товаром для парламенту, а також спробують знизити вартість крісла Президента і, таким чином, скоротити кількість претендентів.

За останньою соціологією, яку показували депутатам в АП, при дострокових перевиборах навіть з урахуванням всіх сателітів у влади не буде більшості. Згідно соціології, яку підготував Ігор Гринів для Президента - він поки виграє 5% у Юрія Бойка, але програє у другому турі президентських виборів Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман розраховує, що політичні сили нинішньої урядової команди виграють парламентські вибори в 2019 році.