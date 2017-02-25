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Нічні пожежі в Авдіївці гасили військові й журналісти, - ФОТО

Внаслідок обстрілу Авдіївки зафіксовано чотири пожежі, постраждалих немає, – штаб
В результаті обстрілу з важкої зброї в ніч на суботу виникли пожежі та зруйновано споруди у житловому секторі Старої Авдіївки.
Нічні пожежі в Авдіївці гасили військові й журналісти, - ФОТО Фото:facebook.com/ato

Загалом зафіксовано чотири пожежі у приватному секторі передмістя. За попередніми даними, поранених та загиблих серед мирних мешканців немає, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Фото:facebook.com/ato

У штабі зазначили, що у гасінні приватних будинків Старої Авдіївки, окрім персоналу ДСНС, брали участь військовослужбовці Збройних Сил України, журналісти вітчизняних телеканалів та іноземних видань.

Фото:facebook.com/ato

Повідомляється також, що вода до міста поступає самотоком з резервуару. У місті відсутня електроенергія через пошкодження ЛЕП на території підконтрольній Україні. Комунальні служби перебувають у готовності до виконання робіт з відновлення енергопостачання.

Фото:facebook.com/ato

На даний час вирішуються питання щодо забезпечення безпеки проведення робіт ремонтними бригадами.

Разом з тим, перший віце-спікер Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook уточнила, що обстріли Старої Авдіївки велися з 16.00 п'ятниці і тривали до 21.00.

Фото:facebook.com/ato

"Працювала заборонена мінськими угодами надважка зброя - артилерія, міномети 122 мм, 2 танки 125 мм та САУ, 152 мм. За ніч цивільні квартали обстрілювали 24 рази", - написала вона.

Нагадаємо, в результаті декількох потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ Авдіївка знову залишилася без електропостачання.

Зазначимо, за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 92 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті 12 військових ЗСУ були поранені, ще четверо - травмовані.

 

 

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25 02 2017 13:49
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