"Нічні вовки" Путіна розпочали мотопробіг по Словаччині
"Нічні вовки" поклали вінки до пам'ятників червоноармійцям на Дукельскому перевалі та у місті Свидник у Східній Словаччині. В цьому регіоні республіки відбувалися важкі бої з гітлерівцями. Дукельський перевал у Карпатах, за який фашисти намагалися втриматися за будь-яку ціну, відкривав радянським військам дорогу в Чехословаччину", - повідомив "ТАСС" представник посольства РФ в республіці Микола Левшунов.
У церемоніях вшанування пам'яті полеглих брали участь мотоциклісти з країн Центральної Європи, зокрема зі Словаччини, Чехії та Польщі.
Зі Словаччини 4 травня "Нічні вовки" попрямують в Чехію.
Нагадаємо, що в МЗС Польщі не бачать причин забороняти в'їзд байкерам з "Нічних вовків".
Відзначимо, що у травні минулого року російських байкерів пропутінського клубу "Нічні вовки", які планували мотопробіг до Берліна, не пропустили через білорусько-польський кордон.
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