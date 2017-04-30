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"Нічні вовки" Путіна розпочали мотопробіг по Словаччині

Зі Східної Словаччини "Нічні вовки" поїхали до Польщі
Російські байкери клубу "Нічні вовки", відомі підтримкою анексії Криму та агресії на Донбасі, почали мотопробіг "Дороги Перемоги - 2017" в Словаччині.
"Нічні вовки" Путіна розпочали мотопробіг по Словаччині Фото: AFP

"Нічні вовки" поклали вінки до пам'ятників червоноармійцям на Дукельскому перевалі та у місті Свидник у Східній Словаччині. В цьому регіоні республіки відбувалися важкі бої з гітлерівцями. Дукельський перевал у Карпатах, за який фашисти намагалися втриматися за будь-яку ціну, відкривав радянським військам дорогу в Чехословаччину", - повідомив "ТАСС" представник посольства РФ в республіці Микола Левшунов.

У церемоніях вшанування пам'яті полеглих брали участь мотоциклісти з країн Центральної Європи, зокрема зі Словаччини, Чехії та Польщі.

Зі Словаччини 4 травня "Нічні вовки" попрямують в Чехію.

Нагадаємо, що в МЗС Польщі не бачать причин забороняти в'їзд байкерам з "Нічних вовків".

Відзначимо, що у травні минулого року російських байкерів пропутінського клубу "Нічні вовки", які планували мотопробіг до Берліна, не пропустили через білорусько-польський кордон.

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30 04 2017 13:21
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