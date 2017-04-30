"Нічні вовки" Путіна розпочали мотопробіг по Словаччині

Російські байкери клубу "Нічні вовки", відомі підтримкою анексії Криму та агресії на Донбасі, почали мотопробіг "Дороги Перемоги - 2017" в Словаччині.

"Нічні вовки" поклали вінки до пам'ятників червоноармійцям на Дукельскому перевалі та у місті Свидник у Східній Словаччині. В цьому регіоні республіки відбувалися важкі бої з гітлерівцями. Дукельський перевал у Карпатах, за який фашисти намагалися втриматися за будь-яку ціну, відкривав радянським військам дорогу в Чехословаччину", - повідомив "ТАСС" представник посольства РФ в республіці Микола Левшунов.

У церемоніях вшанування пам'яті полеглих брали участь мотоциклісти з країн Центральної Європи, зокрема зі Словаччини, Чехії та Польщі.

Зі Словаччини 4 травня "Нічні вовки" попрямують в Чехію.

Нагадаємо, що в МЗС Польщі не бачать причин забороняти в'їзд байкерам з "Нічних вовків".

Відзначимо, що у травні минулого року російських байкерів пропутінського клубу "Нічні вовки", які планували мотопробіг до Берліна, не пропустили через білорусько-польський кордон.