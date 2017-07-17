Нічого незвичайного у словах Кадирова не було, - Пєсков
"Там досить жорсткі були міркування. Але їх треба розглядати тільки в контексті. І якщо розглядати їх саме в контексті, то нічого незвичайного сказано не було", – заявив Пєсков, інформує телеканал "Дождь".
В інтерв'ю американському телеканалу HBO глава Чечні Рамзан Кадиров міркував, зокрема, про ядерний потенціал Росії.
"У нас сильна держава і ядерна держава. Якщо навіть нашу державу повністю зруйнують, автоматично ядерні ракети полетять. І весь світ ми перевернемо – раком поставимо", – резюмував Кадиров.
Також в цьому інтерв'ю він запропонував Канаді "забрати геїв" з Чечні, якщо вони там дійсно є.
"Подалі від нас. Щоб не було, щоб очистили кров. Якщо є такі, нехай забирають", - підкреслив Кадиров.
Чеченських геїв, які розповідають ЗМІ про життя в республіці, глава регіону назвав "шайтанами" та "нелюдами".
За словами чеченського міністра друку і інформації Джамбулата Умарова, слова Кадирова про можливість "поставити весь світ раком" були "щирим експромтом".
Нагадаємо, що 1 квітня "Новая газета" повідомляла, що протягом останніх тижнів в Чечні було затримано більше сотні чоловіків, яких силовики запідозрили в гомосексуальності.
Правозахисні організації Фінляндії та Швеції розпочали збір коштів на допомогу чеченцям, що зазнають утисків та переслідувань через сексуальну орієнтацію.
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