Нідерланди чекають від України нових пошукових робіт на місці падіння MH17

Пошук тіл загиблих і особистих речей відновлять навесні, як тільки зійде сніг

Українська сторона навесні повинна відновити пошукові роботи для виявлення людських останків на місці падіння літака рейсу MH17 на Донбасі.

Про ці очікуваннях Нідерландів від Києва в четвер, 16 лютого, заявив міністр юстиції країни Стеф Блок, передає DW.

"Наші контактні особи в регіоні повідомили, що відновлять пошук тіл загиблих і особистих речей навесні, як тільки зійде сніг", - про це йдеться в листі Блока до парламентаріїв.

При цьому, Блок заперечує заяви преси, про те, що на Донбасі "ще багато чого можна знайти".

Як відомо, в січні 2017 року нідерландський журналіст знайшов на Донбасі фрагмент кістки однієї з жертв трагедії.

Члени сімей загиблих тоді заявили, що домагатимуться нових пошукових робіт.

"Ми не хочемо, щоб будь-які останки людей залишилися покинутими", - підкреслив тоді Еверт ван Зейтвелд, глава фонду жертв MH17.

Нагадаємо, 15 лютого міжнародна команда розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, в якій говориться про те, що перевезення установки "Бук", з якої імовірно було збито літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.