Нідерланди чекають від України нових пошукових робіт на місці падіння MH17
Про ці очікуваннях Нідерландів від Києва в четвер, 16 лютого, заявив міністр юстиції країни Стеф Блок, передає DW.
"Наші контактні особи в регіоні повідомили, що відновлять пошук тіл загиблих і особистих речей навесні, як тільки зійде сніг", - про це йдеться в листі Блока до парламентаріїв.
При цьому, Блок заперечує заяви преси, про те, що на Донбасі "ще багато чого можна знайти".
Як відомо, в січні 2017 року нідерландський журналіст знайшов на Донбасі фрагмент кістки однієї з жертв трагедії.
Члени сімей загиблих тоді заявили, що домагатимуться нових пошукових робіт.
"Ми не хочемо, щоб будь-які останки людей залишилися покинутими", - підкреслив тоді Еверт ван Зейтвелд, глава фонду жертв MH17.
Нагадаємо, 15 лютого міжнародна команда розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, в якій говориться про те, що перевезення установки "Бук", з якої імовірно було збито літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.
За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.
Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.
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