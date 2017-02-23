Нідерланди хочуть, щоб Київ підписав додатковий документ для ратифікації угоди з ЄС, - ОНОВЛЕНО

Пропозицію розглянуть сьогодні після 19:30 за київським часом

Лідер Соціалістичної партії Нідерландів Гаррі ван Боммель запропонував парламенту проголосувати за рішення, яким Україну зобов’язують підписати додатковий політичний документ, що стосується Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Пропозиція буде розглядатися сьогодні після 19:30 за київським часом одразу після голосування за урядовий законопроект, який пропонує ратифікувати угоду про асоціацію з Україною, - йдеться у пропозиції, внесеній до порядку денного нижньої палати парламенту, інформує "Еспресо.TV."

Оновлення: Палата парламенту Нідерландів відмовилася вимагати додаткових документів від України.

Нижня палата парламенту Нідерландів не підтримала пропозицію лідера Соціалістичної партії Нідерландів Гаррі ван Боммеля щодо політичного документа, який стосується Угоди про асоціацію Україна-ЄС, - повідомляє "Європейська правда".

Голосування відбулося у спрощеній формі. Оскільки голосів фракції не було, то документ відхилили.

У пропозиції ван Боммеля йшлося про необхідність юридичного прийняття "заяви обов'язкового характеру", яка повинна стати відповіддю на результати референдуму, де 61% виборців були проти угоди про асоціацію.

Зазначимо, уряд Нідерландів твердо налаштований завершити процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Нагадаємо, проект ратифікації резолюції Україна-Євросоюз 31 січня надійшов на розгляд парламенту Нідерландів.