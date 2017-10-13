Нідерланди хочуть скасувати закон, який призвів до референдуму про асоціацію між Україною і ЄС

Щоб його скасувати, швидше за все, доведеться ним же й скористуватися

Нова правляча коаліція в Нідерландах хоче скасувати закон, який став причиною проведення референдуму про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Закон був ухвалений в 2015 році та дозволяв громадянам ініціювати консультативні референдуми про щойно ухвалені рішення уряду, повідомляє EUObserver, нагадуючи, що нідерландський закон був унікальним у Європі.

Для цього потрібно зібрати лише певну кількість голосів. Власне, це і було зроблено у випадку з ратифікацією українсько-європейської асоціації. Нідерландський референдум, попри консультативний характер, створив напругу над угодою і затягнув її повну ратифікацію на тривалий час.

Втім, видання повідомляє, що скасування закону, який дозволяє проводити такі референдуми, теж може стати темою для всенародного голосування. Оскільки це рішення позбавить громадян певної влади.

Як відомо, переговори щодо Угоди про асоціацію велися з 2007 по 2011 роки. Документ був підписаний 21 березня і 27 червня 2014 року. Значна частина Угоди про асоціацію застосовувалася тимчасово з 1 листопада 2014 року, а з 1 січня 2016 року була застосована поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі. Рада ЄС завершила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною 11 липня 2017 року.